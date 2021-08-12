Олимпийская чемпионка получит новую медаль после того, как её награду укусил мэр
Он также позволял себе неподобающие высказывания в адрес девушки, в частности речь шла о возможности романтических отношений.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Олимпийская чемпионка по софтболу, игрок сборной Японии Миу Гото получит новую золотую медаль Игр в Токио после того, как предыдущую награду укусил мэр её родного города. Об этом сообщает Kyodo.
По данным агентства, инцидент произошёл во время мероприятия в честь 20-летней спортсменки и её возвращения в родную Нагою. Градоначальник Такаси Кавамура снял маску и, взяв медаль спортсменки, укусил её. Так он решил попозировать для фотографов.
Также известно, что он позволял себе неподобающие высказывания в адрес девушки, в частности речь шла о возможности романтических отношений. Всего же в отношении градоначальника поступило более семи тысяч жалоб из-за нарушения правил массовых мероприятий во время пандемии и домогательств.
В свою очередь Кавамура уже извинился за свой поступок и обсудил возможность компенсировать расходы на новую золотую медаль для спортсменки.
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