Олимпийская чемпионка получит новую медаль после того, как её награду укусил мэр

Олимпийская чемпионка по софтболу, игрок сборной Японии Миу Гото получит новую золотую медаль Игр в Токио после того, как предыдущую награду укусил мэр её родного города. Об этом сообщает Kyodo.

По данным агентства, инцидент произошёл во время мероприятия в честь 20-летней спортсменки и её возвращения в родную Нагою. Градоначальник Такаси Кавамура снял маску и, взяв медаль спортсменки, укусил её. Так он решил попозировать для фотографов.

Также известно, что он позволял себе неподобающие высказывания в адрес девушки, в частности речь шла о возможности романтических отношений. Всего же в отношении градоначальника поступило более семи тысяч жалоб из-за нарушения правил массовых мероприятий во время пандемии и домогательств.