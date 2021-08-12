НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Олимпийская чемпионка получит новую медаль после того, как её награду укусил мэр

Он также позволял себе неподобающие высказывания в адрес девушки, в частности речь шла о возможности романтических отношений.

12 августа, 10:23
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Олимпийская чемпионка по софтболу, игрок сборной Японии Миу Гото получит новую золотую медаль Игр в Токио после того, как предыдущую награду укусил мэр её родного города. Об этом сообщает Kyodo.

По данным агентства, инцидент произошёл во время мероприятия в честь 20-летней спортсменки и её возвращения в родную Нагою. Градоначальник Такаси Кавамура снял маску и, взяв медаль спортсменки, укусил её. Так он решил попозировать для фотографов.

Также известно, что он позволял себе неподобающие высказывания в адрес девушки, в частности речь шла о возможности романтических отношений. Всего же в отношении градоначальника поступило более семи тысяч жалоб из-за нарушения правил массовых мероприятий во время пандемии и домогательств.

Путин наградил орденами и медалями российских призёров Олимпиады в Токио

Путин наградил орденами и медалями российских призёров Олимпиады в Токио

В свою очередь Кавамура уже извинился за свой поступок и обсудил возможность компенсировать расходы на новую золотую медаль для спортсменки.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Для нас ты, Дина, супергерой": В Санкт-Петербурге песней поддержали российскую гимнастку Аверину

сегодня в 11:08

Ещё четырёх российских легкоатлетов допустили до международных стартов

сегодня в 10:54

В РФС признали ошибочным удаление вратаря "Ахмата" в матче с "Рубином"

сегодня в 11:14
Life

Лавров назвал шабашем "Крымскую платформу", которую устраивает Киев

сегодня в 11:38

Телефонные мошенники оставили пожилую петербурженку без жилья и денег

сегодня в 11:35

Новости партнеров

Layer 1