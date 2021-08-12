В РФС признали ошибочным удаление вратаря "Ахмата" в матче с "Рубином"
Таким образом, он сможет принять участие в предстоящем матче против московского "Динамо".
Фото © ФК "Ахмат"
КДК РФС признал ошибочным удаление вратаря грозненского "Ахмата" Гиорги Шелии во время матча третьего тура РПЛ против "Рубина" и отменил красную карточку. Об этом сообщается на официальном сайте Союза.
"Исправить ошибку, допущенную судьёй в матче Российской премьер-лиги по футболу между командами ФК "Рубин" — ФК "Ахмат", который состоялся 8 августа 2021 года. Отменить ошибочно применённое удаление футболисту ФК "Ахмат" Шелии", — говорится в тексте сообщения.
Таким образом, Шелия сможет помочь своей команде в предстоящем матче против московского "Динамо".
Напомним, "Ахмат" в матче последнего тура РПЛ уступил "Рубину" со счётом 1:2. После игры грозненцы публично пожаловались на судейство и потребовали больше не назначать на их матчи арбитра Павла Кукуяна.
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