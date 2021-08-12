Ещё четырёх российских легкоатлетов допустили до международных стартов

Четыре российских легкоатлета получили допуск для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом говорится в опубликованном релизе World Athletics.

В частности, допуски получили Вера Чалая, Юрий Чечун, Никита Павлов и Валерия Путилина. В релизе подчёркивается, что заявки этих спортсменов соответствуют критериям допуска к международным соревнованиям. При этом ВФЛА по-прежнему остаётся отстранённой.