Ещё четырёх российских легкоатлетов допустили до международных стартов
Всего необходимое разрешение получило 147 представителей нашей страны, однако федерация по-прежнему остаётся отстранённой.
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Четыре российских легкоатлета получили допуск для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом говорится в опубликованном релизе World Athletics.
В частности, допуски получили Вера Чалая, Юрий Чечун, Никита Павлов и Валерия Путилина. В релизе подчёркивается, что заявки этих спортсменов соответствуют критериям допуска к международным соревнованиям. При этом ВФЛА по-прежнему остаётся отстранённой.
Напомним, в марте 2021 года World Athletics возобновила выдачу статуса нейтрального атлета российским спортсменам, которые соответствуют определённым критериям, для участия в международных стартах. Всего допуск получило 147 российских легкоатлетов.
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