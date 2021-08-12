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Ещё четырёх российских легкоатлетов допустили до международных стартов

Всего необходимое разрешение получило 147 представителей нашей страны, однако федерация по-прежнему остаётся отстранённой.

12 августа, 10:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Четыре российских легкоатлета получили допуск для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом говорится в опубликованном релизе World Athletics.

В частности, допуски получили Вера Чалая, Юрий Чечун, Никита Павлов и Валерия Путилина. В релизе подчёркивается, что заявки этих спортсменов соответствуют критериям допуска к международным соревнованиям. При этом ВФЛА по-прежнему остаётся отстранённой.

World Athletics одобрила ещё 35 заявок российских спортсменов на нейтральный статус

World Athletics одобрила ещё 35 заявок российских спортсменов на нейтральный статус

Напомним, в марте 2021 года World Athletics возобновила выдачу статуса нейтрального атлета российским спортсменам, которые соответствуют определённым критериям, для участия в международных стартах. Всего допуск получило 147 российских легкоатлетов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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