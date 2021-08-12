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Регион
Опубликовано 12 августа 2021, 08:58

СМИ: ПСЖ решил в 2022 году заменить Мбаппе на Роналду

Фото © Twitter / cristiano

Фото © Twitter / cristiano

У нападающего сборной Франции по окончании следующего сезона истечёт контракт с парижским клубом.

"Пари Сен-Жермен" может летом 2022 года подписать контракт с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду. Об этом сообщает испанская газета AS.

По данным издания, в составе ПСЖ лидер сборной Португалии может заменить Килиана Мбаппе, который намерен продолжить карьеру в мадридском "Реале". Утверждается, что президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи знает, что французский нападающий не будет продлевать с командой соглашение, истекающее летом 2022 года. При этом до следующего сезона Мбаппе из ПСЖ не отпустят.

Срок контракта Роналду с "Ювентусом" также рассчитан до лета 2022 года. Планируется, что он перейдёт в ПСЖ на правах свободного трансфера.

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Как передаёт AS, Аль-Хелайфи всегда хотел создать в ПСЖ тройку нападения в составе Роналду, Неймара и Лионеля Месси.

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Роман Фейгин
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