СМИ: ПСЖ решил в 2022 году заменить Мбаппе на Роналду

У нападающего сборной Франции по окончании следующего сезона истечёт контракт с парижским клубом.

"Пари Сен-Жермен" может летом 2022 года подписать контракт с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду. Об этом сообщает испанская газета AS.

По данным издания, в составе ПСЖ лидер сборной Португалии может заменить Килиана Мбаппе, который намерен продолжить карьеру в мадридском "Реале". Утверждается, что президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи знает, что французский нападающий не будет продлевать с командой соглашение, истекающее летом 2022 года. При этом до следующего сезона Мбаппе из ПСЖ не отпустят.

Срок контракта Роналду с "Ювентусом" также рассчитан до лета 2022 года. Планируется, что он перейдёт в ПСЖ на правах свободного трансфера.