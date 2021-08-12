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Мама на секунду отвернулась от сына, и он сразу же выбежал на поле, став звездой футбольного матча

Юный фанат так переживал, что всё действо слишком далеко от него, что решил присоединиться с игрокам.

12 августа, 08:34

Фото © Twitter / SGdoesit

8 августа в Штатах прошёл футбольный матч между клубами "Цинциннати" и "Орландо Сити". Соккер не так популярен в США, как то, что в остальном мире называют американским футболом, но второй тайм этой игры запомнился всем — включая даже тех, кто вообще далёк от спорта.

В самый разгар схватки двухлетний Зайдек Карпентер выбежал на поле и побежал за игроками. Вслед за ним — не уследившая за малышом мама. Всё внимание на левый нижний угол

Видео © Twitter / mrkmcclr

Пробежав несколько десятков метров, мама Морган Такер схватила малыша, поскользнулась и упала вместе с ребёнком на траву. Девушка так боялась помешать игре, что тут же встала и побежала вместе с сыном к трибунам. Вся заварушка длилась чуть меньше двадцати секунд, но стала самым захватывающим моментом матча. Многих интересовал вопрос, как ребёнок вообще пробрался на поле. В эфире Good Morning America Морган описала мгновения перед действием на видео.

Я отвернулась буквально на секунду и увидела, что он уже был под забором. Подумала: "Чёрт возьми!" Мне пришлось перепрыгнуть через заграждение и бежать за ним

Морган Такер

Фото © Twitter / SGdoesit

Фото © Twitter / SGdoesit

Когда я поскользнулась и грохнулась, я не чувствовала никакой боли, но уже на следующий день всё очень сильно ныло. На поле я очень боялась, что ему прилетит по голове мячом

Морган Такер

Затащив сына обратно на трибуны, Морган расспросила его, чего он этим добивался. Оказывается, Зайдек был так увлечён игрой, что ему было обидно, что футболисты убегают на другую часть поля. Так что он просто решил их догнать. Кстати, болельщики встретили юного футболиста овациями. Пока мама краснела от стыда, все кричали и аплодировали сыну и ей самой.

Обидевшаяся дочь вручила маме такую смешную записку, что в Сети её уже разобрали на цитаты

Обидевшаяся дочь вручила маме такую смешную записку, что в Сети её уже разобрали на цитаты

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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