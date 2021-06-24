Обидевшаяся дочь вручила маме такую смешную записку, что в Сети её уже разобрали на цитаты
Героиня этого материала едва научилась писать, но уже строчит такие сочинения, что позавидует любой взрослый. Малышка умеет постоять за себя — посмотрите сами.
Семилетняя дочь пользовательницы Reddit из Британии erakat часто пишет обращения к родителям, когда они ей что-то запрещают или заставляют делать то, что ей совсем не по душе. У мамы уже есть целая коллекция таких писем, но последняя выходка малышки так рассмешила девушку, что она поделилась ею в соцсети.
Когда дочь не согласна с нашими решениями, каждый раз она приносит нам подобные записки
Понимаю, ты хочешь, чтобы я умылась, но я правда очень хочу досмотреть "Моану". Так что мы можем просто продолжить и ты узнаешь, чем он закончится, потому что это действительно [слово пропущено]. Мне не нужно говорить тебе, чем закончится мультфильм, ведь ты сама сможешь это узнать. Но я не хочу разочаровывать тебя, так что пойду умоюсь
Завершила своё письмо малышка уморительной иллюстрацией. На ней два неуклюже нарисованных длинноволосых человечка. Один грустный, другой — с растянувшейся на всё лицо улыбкой и перечёркнутый. В подписях под картинками дочь объяснила, что первый вариант — это как раз то, что она сейчас чувствует, а радость — точно не про неё.
Гиф © Giphy
Пост eraka рассмешил сотни людей. Многие восхитились коммуникативными навыками девочки и предсказали, что лет через 15 она будет писать великолепные рабочие электронные письма. Другие отметили, что, когда малышка выйдет замуж, у её супруга не будет ни единого шанса выйти из спора победителем.
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