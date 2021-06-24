Обидевшаяся дочь вручила маме такую смешную записку, что в Сети её уже разобрали на цитаты

Понимаю, ты хочешь, чтобы я умылась, но я правда очень хочу досмотреть "Моану". Так что мы можем просто продолжить и ты узнаешь, чем он закончится, потому что это действительно [слово пропущено]. Мне не нужно говорить тебе, чем закончится мультфильм, ведь ты сама сможешь это узнать. Но я не хочу разочаровывать тебя, так что пойду умоюсь

Перевод текста записки