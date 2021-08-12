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Дочь Эминема в маленьком бикини позировала на яхте, доказав, что папа ничего не может ей запретить

Девушка устроила себе небольшой отдых на побережье, наслаждаясь свободной минуткой вместе со своим парнем.

12 августа, 07:07

Фото © Instagram / hailiejade

25-летняя Хейли Мэтерс хоть и выросла в тени отца — знаменитого рэпера Эминема, всё же смогла добиться собственного успеха. Девушка окончила колледж по специальности "психолог" и теперь ищет свой путь в жизни. Пока ей особенно удаётся продвижение в соцсетях: в "Инстаграме" на Хейли подписано 2,1 млн человек. Там она публикует стильные фото вместе со своим парнем, с которым состоит в отношениях с 2016 года, пишет Daily Mail.

Фото © Instagram / hailiejade

Фото © Instagram / hailiejade

В этот раз девушка поделилась с подписчиками снимком, который подогрел их воображение. Дочь Эминема позировала на яхте, наслаждаясь морем и солнцем. Для отдыха она выбрала необычное жёлтое бикини с разноцветными полосами. Солнцезащитные очки с металлическими вставками выгодно сочетались с цепочкой и кольцами Хейли, а волосы были завиты и уложены, несмотря на ветер.

Фото © Instagram / hailiejade

Фото © Instagram / hailiejade

Такое появление в своей ленте подписчики девушки просто не смогли проигнорировать, засыпав фото восторженными комментариями.

Ты просто невероятная! Повеселись там, Хейли!

shadys__world

О-о-о, какая красивая юная леди😍

morleysarah1966

Все, кто говорит, что она горяча, надеюсь, вам хватит сил отразить все дисы, которыми вас завалит Эм


craphotographer

Фото © Instagram / hailiejade

Фото © Instagram / hailiejade

Шутка последнего комментатора может оказаться не просто шуткой — Эминем пристально следит за жизнью дочери. Он упоминал её в своих песнях больше 20 раз, например в Hailie’s Song, My Dad’s Gone Crazy, My Darling, Kim и 97 Bonnie & Clyde. Рэпер не раз говорил, как гордится тем, что дочь окончила колледж и встречается с отличным парнем. Помимо Хейли Эминем также воспитывает племянницу со стороны бывшей жены и её дочь от прошлых отношений. Также рэпер оформил опеку над своим сводным братом.

Бывшая жена Эминема, с которой он разводился дважды, пыталась покончить с собой

Бывшая жена Эминема, с которой он разводился дважды, пыталась покончить с собой

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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