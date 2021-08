Дочь Эминема в маленьком бикини позировала на яхте, доказав, что папа ничего не может ей запретить

Шутка последнего комментатора может оказаться не просто шуткой — Эминем пристально следит за жизнью дочери. Он упоминал её в своих песнях больше 20 раз, например в Hailie’s Song, My Dad’s Gone Crazy, My Darling, Kim и 97 Bonnie & Clyde. Рэпер не раз говорил, как гордится тем, что дочь окончила колледж и встречается с отличным парнем. Помимо Хейли Эминем также воспитывает племянницу со стороны бывшей жены и её дочь от прошлых отношений. Также рэпер оформил опеку над своим сводным братом.