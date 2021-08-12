Дочь Эминема в маленьком бикини позировала на яхте, доказав, что папа ничего не может ей запретить
Девушка устроила себе небольшой отдых на побережье, наслаждаясь свободной минуткой вместе со своим парнем.
25-летняя Хейли Мэтерс хоть и выросла в тени отца — знаменитого рэпера Эминема, всё же смогла добиться собственного успеха. Девушка окончила колледж по специальности "психолог" и теперь ищет свой путь в жизни. Пока ей особенно удаётся продвижение в соцсетях: в "Инстаграме" на Хейли подписано 2,1 млн человек. Там она публикует стильные фото вместе со своим парнем, с которым состоит в отношениях с 2016 года, пишет Daily Mail.
В этот раз девушка поделилась с подписчиками снимком, который подогрел их воображение. Дочь Эминема позировала на яхте, наслаждаясь морем и солнцем. Для отдыха она выбрала необычное жёлтое бикини с разноцветными полосами. Солнцезащитные очки с металлическими вставками выгодно сочетались с цепочкой и кольцами Хейли, а волосы были завиты и уложены, несмотря на ветер.
Такое появление в своей ленте подписчики девушки просто не смогли проигнорировать, засыпав фото восторженными комментариями.
Ты просто невероятная! Повеселись там, Хейли!
О-о-о, какая красивая юная леди😍
Все, кто говорит, что она горяча, надеюсь, вам хватит сил отразить все дисы, которыми вас завалит Эм
Шутка последнего комментатора может оказаться не просто шуткой — Эминем пристально следит за жизнью дочери. Он упоминал её в своих песнях больше 20 раз, например в Hailie’s Song, My Dad’s Gone Crazy, My Darling, Kim и 97 Bonnie & Clyde. Рэпер не раз говорил, как гордится тем, что дочь окончила колледж и встречается с отличным парнем. Помимо Хейли Эминем также воспитывает племянницу со стороны бывшей жены и её дочь от прошлых отношений. Также рэпер оформил опеку над своим сводным братом.
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