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Бывшая жена Эминема, с которой он разводился дважды, пыталась покончить с собой

Женщину удалось спасти, несмотря на то что она затеяла драку с полицией и врачами скорой помощи, которые прибыли к ней домой.

11 августа, 10:54

46-летняя Ким Скотт, которую хорошо знают все фанаты рэпера Эминема, пыталась покончить с собой в собственном доме. 30 июля в полицию американского штата Мичиган поступил звонок, что кто-то собирается причинить себе вред, и правоохранители вместе с медиками выехали по указанному адресу. Они обнаружили на полу Ким в луже крови.

Фото © Twitter / Mirror Breaking News

Фото © Twitter / Mirror Breaking News

Женщина упорно отказывалась принимать помощь полиции и врачей, даже затеяв с ними драку. Медикам удалось её обездвижить и осмотреть раны. Они забрали бывшую жену рэпера в больницу, где за ней велось наблюдение специалистов. Но после её отпустили домой. Были ли приняты какие-либо дополнительные меры — не уточняется, пишет TMZ.

Фото © Twitter / RTIfYouShip

Фото © Twitter / RTIfYouShip

Эминем и Ким познакомились в школе ещё детьми и начали серьёзные отношения только в 1989 году. Спустя десять лет они поженились, но этот брак продлился всего год. В 2005 году влюблённые снова сошлись, но через несколько месяцев приняли решение всё-таки разойтись. Они оформили совместную опеку над дочерью Хейли Джейд Скотт (ей сейчас 25 лет), а позже Эминем удочерил и свою племянницу — дочь сестры Ким.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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