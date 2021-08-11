Бывшая жена Эминема, с которой он разводился дважды, пыталась покончить с собой

46-летняя Ким Скотт, которую хорошо знают все фанаты рэпера Эминема, пыталась покончить с собой в собственном доме. 30 июля в полицию американского штата Мичиган поступил звонок, что кто-то собирается причинить себе вред, и правоохранители вместе с медиками выехали по указанному адресу. Они обнаружили на полу Ким в луже крови.

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Женщина упорно отказывалась принимать помощь полиции и врачей, даже затеяв с ними драку. Медикам удалось её обездвижить и осмотреть раны. Они забрали бывшую жену рэпера в больницу, где за ней велось наблюдение специалистов. Но после её отпустили домой. Были ли приняты какие-либо дополнительные меры — не уточняется, пишет TMZ.

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