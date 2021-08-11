Фанаты не поверили глазам, когда увидели 18-летнюю дочь Кейт Мосс, которая выросла её полной копией
Пока юная модель щеголяла по Ибице в откровенном платье, фанаты вдруг поняли — она молодая копия своей матери.
Фото © Instagram/90sallure
На днях дочь иконы стиля Кейт Мосс Лила во время отдыха на Ибице отправилась поужинать с друзьями. Пока 18-летняя красотка шла до ресторана, её атаковали папарацци. Неудивительно, ведь, посмотрев на красотку, дети 90-х видели не саму девушку, а её маму на пике карьеры в конце 20-го века. Сходство не только на лицо, но и в стиле — прогуливаясь по испанскому острову, Лила надела пепельно-розовое платье-комбинацию.
Фото © Instagram/lilamoss
И хоть все фанаты сошлись на том, что Кейт воспитала достойную наследницу, снимки папарацци — это далеко не единственное, что их объединяет. Как и мать, Лила уже строит довольно успешную карьеру модели. В конце прошлого года девушка дебютировала на показе Miu Miu. Тогда и сейчас девушке было 18 лет. Ровно столько же, сколько и самой Кейт, когда она впервые вышла на подиум.
А в начале 2021-го мама с дочкой вместе работали на показе Fendi Couture на Парижской неделе моды. И если Кейт в прошлом веке пришлось пробиваться в фешен-индустрию самостоятельно, то у Лилы есть хорошая поддержка от мамы. По крайней мере модельным агентством, с которым она сотрудничает, руководит её мать. Kate Moss Agency, основанное в 2016 году, обеспечило молодой модели съёмки для Vogue в Париже, Японии и Италии, пишет New.com.
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