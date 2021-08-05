Дочь рэпера Dr. Dre стала бездомной и теперь ночует в арендованной машине, несмотря на миллионы отца

Старшая дочь Dr. Dre Латанья Янг недавно пожаловалась изданию Daily Mail, что её папаша-миллионер совсем не помогает ей финансово. Женщине уже 38 лет, она сама воспитывает троих детей и до начала прошлого года получала пособия от рэпера. Вскоре после того, как поступления прекратились, финансовое положение женщины резко ухудшилось, дошло до того, что сейчас она на время отдала детей друзьям, а сама живёт в машине.

Ни один мой друг не живёт в машине — лишь я. Я постоянно работаю, но этого всё равно не достаточно для того, чтобы обеспечить нам нормальное существование. Я берусь за любую работу, чтобы заработать хоть какие-то деньги. На складе мне платили по 15 долларов (тысяча рублей) в час Латанья Янг

Фото © Latanya Young

Латанья не только живёт в машине — она на ней работает. Она устроилась водителем в сервисы доставки еды, а также сборщиком на склад. И этого всё равно не хватает, чтобы позволить себе квартиру. Впрочем, с автомобилем всё то же самое. Он арендованный, и уже совсем скоро дочери Dr. Dre перестанет хватать денег и на него. Так что она останется и без работы, и без хоть какой-то крыши над головой.

Можно подумать, что рэпер-миллионер — какое-то чудовище, раз не помогает своим детям и внукам. Но, судя по всему, это далеко не так. В инстаграме drdre мужчина часто публикует фотографии со своими родственниками, в том числе сыновьями и дочерьми, пишет The Sun.

Фото © Instagram / drdre

Латанья рассказывает, что у неё даже нет номера своего отца, поэтому ей приходится связываться с ним через менеджеров. Когда она вышла на связь с его юристом, он заявил, что рэпер не планирует налаживать связь с дочерью из-за того, что она говорит о нём в прессе. Свежие новости про жизнь в машине и скупость отца-миллионера, должно быть, вряд ли раздобрят 56-летнего рэпера, однако есть шанс, что давление общественности сделает своё дело. Сейчас комментарии под постами drdre оккупировали пользователи, требующие выделить немного денег старшей дочери.

Напомним, в 2019 году журнал Forbes оценил состояние Андре Ромелл Янга, известного как Dr. Dre, в 950 миллионов долларов (69,5 миллиарда рублей). Эта сумма официально сделала его самым богатым рэпером в мире.