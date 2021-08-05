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Певица Asti распахнула пиджак, под которым ничего нет, но в центре внимания оказались лишь её пальцы

Артистка показала поклонникам пикантный кадр, но градус накала снизила странная деталь.

5 августа, 13:25

Фото © Instagram / astiselfmade / ph_vanushkina

Украинская певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Asti, поделилась в "Инстаграме" очередной горячей фотосессией. 31-летняя звезда позировала в брючном костюме на голое тело.

Фото © Instagram / astiselfmade / ph_vanushkina

Фото © Instagram / astiselfmade / ph_vanushkina

На одном из кадров девушка распахнула пиджак, доказав, что под ним ничего нет, и расположилась на стуле, закинув ногу на ногу. И внимание поклонников привлёк не полуобнажённый бюст Asti, а её ступня. Юзеры внезапно разглядели у артистки шесть пальцев.

Фото © Instagram / astiselfmade

Фото © Instagram / astiselfmade

Поклонники в недоумении делились друг с другом данной информацией и в итоге пришли к выводу, что причиной стал неудачный фотошоп. По мнению некоторых юзеров, из-за ретуши певица в целом стала неузнаваемой. Впрочем, другим это не помешало насладиться красотой любимицы.

Шесть пальцев на ноге 😨

Zhanna_pushkina_

Про шесть пальцев на ноге в последнем фото уже писали?👀👀👀 Везде по пять, а тут фотошоп неудачно "лёг"))

_lesya13_k_

Фото © Instagram / astiselfmade

Фото © Instagram / astiselfmade

Боже, я думала, Лобода, чёт сама на себя не похожа

Ketishymakova

Аня просто идеальная🔥🔥❤️

Katyusha_06.05

Анна Дзюба — певица родом из города Черкассы, Украина. Вместе с Артёмом Умрихиным поёт в группе Artik & Asti. Артистка замужем за бизнесменом Станиславом Юркиным и ведёт успешный аккаунт в "Инстаграме", где уже 2,1 миллиона подписчиков.

Ярушин из "Универа" показал свой новый имидж, но на фото его не узнали даже самые преданные фанаты

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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