Певица Asti распахнула пиджак, под которым ничего нет, но в центре внимания оказались лишь её пальцы

Украинская певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Asti, поделилась в "Инстаграме" очередной горячей фотосессией. 31-летняя звезда позировала в брючном костюме на голое тело.

Фото © Instagram / astiselfmade / ph_vanushkina

На одном из кадров девушка распахнула пиджак, доказав, что под ним ничего нет, и расположилась на стуле, закинув ногу на ногу. И внимание поклонников привлёк не полуобнажённый бюст Asti, а её ступня. Юзеры внезапно разглядели у артистки шесть пальцев.

Фото © Instagram / astiselfmade

Поклонники в недоумении делились друг с другом данной информацией и в итоге пришли к выводу, что причиной стал неудачный фотошоп. По мнению некоторых юзеров, из-за ретуши певица в целом стала неузнаваемой. Впрочем, другим это не помешало насладиться красотой любимицы.

Шесть пальцев на ноге 😨 Zhanna_pushkina_

Про шесть пальцев на ноге в последнем фото уже писали?👀👀👀 Везде по пять, а тут фотошоп неудачно "лёг")) _lesya13_k_

Фото © Instagram / astiselfmade

Боже, я думала, Лобода, чёт сама на себя не похожа Ketishymakova

Аня просто идеальная🔥🔥❤️ Katyusha_06.05