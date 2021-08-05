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Весь мир теперь восхищается Понасенковым, который станцевал под итальянский хит и тут же стал мемом

На этот раз вирусное видео с маэстро вышло далеко за пределы русскоязычного интернета. Кадры со знаменитым историком вовсю используют итальянцы.

5 августа, 10:00

Кадр из видео © YouTube / ПЕРВЫЙ НАУЧНЫЙ

История мема началась месяц назад. На канале Евгения ПЕРВЫЙ НАУЧНЫЙ появился ролик с многообещающим названием "Е. Понасенков танцует под Gelato Al Cioccolato 10 часов". И действительно, среди интерьеров ресторана в окружении смеющихся друзей маэстро отрывается под хит итальянского исполнителя Pupo, и всё это по кругу десять часов подряд.

Пару недель видео было известно исключительно среди фанатов Понасенкова, но в конце июля мемные кадры попали в TikTok. Дальше всё как в тумане. За считаные дни пользователи придумали сотни новых контекстов для использования кадров с танцующим маэстро. Но что у этих видео общего — это то, что они все ну очень забавные. Вот несколько самых популярных.

Мама начала искать меня с ОМОНом. Тем временем я:

ellen_1901

Муж разрешил погулять с подругами до 23. Я в четыре утра в другом городе:

mvsbarney

Август через три дня. Мой сын, не прочитавший ни одной книги за лето:

annmelnikoffa

Видео © TikTok

В подборке роликов выше можно заметить, что среди пользователей, поучаствовавших в тренде, есть и иностранцы. Чаще всего это итальянцы, которые заметили, что одну из самых популярных песен на итальянском языке просто оккупировали русскоязычные тиктокеры. Одной из первых итальянок записала видео Anytasher.tv. В нём она буквально скопировала русское видео, показав, как она грустит после расставания с парнем, а её подружка (роль которой взял Понасенков) радуется, ведь тот ей никогда не нравился.

Достойнейший гость "Вечернего Урганта": всё, что хотели знать о Понасенкове, но боялись спросить

Достойнейший гость "Вечернего Урганта": всё, что хотели знать о Понасенкове, но боялись спросить

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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