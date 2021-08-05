Весь мир теперь восхищается Понасенковым, который станцевал под итальянский хит и тут же стал мемом

На этот раз вирусное видео с маэстро вышло далеко за пределы русскоязычного интернета. Кадры со знаменитым историком вовсю используют итальянцы.