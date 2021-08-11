Агата Муцениеце высмеяла типичные фото в бикини, но всё внимание было приковано совсем к другому

Актриса, блогерша и бывшая жена Павла Прилучного показала, что такое настоящая самоирония, и лишь напомнила фанатам, за что они её так любят.