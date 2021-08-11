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Агата Муцениеце высмеяла типичные фото в бикини, но всё внимание было приковано совсем к другому

Актриса, блогерша и бывшая жена Павла Прилучного показала, что такое настоящая самоирония, и лишь напомнила фанатам, за что они её так любят.

11 августа, 10:13

Фото © Instagram / agataagata

Агата, известная по своим ролям в сериалах "Закрытая школа" и "Квест", в недавней публикации сравнила ожидания и реальность любой девушки, когда они делают фотографии. На первом кадре девушка встала в позу, достойную любой инста-модели: все плюсы выражены, а недостатки аккуратно скрыты. Вторая же фотография больше напоминает те, что отправляются в корзину сразу после съёмки: неуклюжая поза летящей в бассейн Муцениеце, смешное выражение лица.

Фото © Instagram / agataagata

Фото © Instagram / agataagata

Так девушка в шуточной форме напомнила, что не все кадры в "Инстаграме" имеют что-то общее с реальностью. Но, судя по восхищённым комментариям, ей это едва удалось. Пока одни хвалили актрису за чувство юмора, другие удивлялись — как это она умудряется оставаться в шикарной физической форме с двумя детьми.

Такая фигура и двое детей — это что-то...

lentochka1904

Мне нравится и то и другое 🤘🏻❤️

verakinch

Вы всегда остаётесь такой простой, весёлой и доброй, несмотря на то что Вы знаменитость😍😍😍 я люблю Вас!❤️

zhannazhanabaevna

Фото © Instagram / agataagata

Фото © Instagram / agataagata

Напомним, кроме своей профессиональной деятельности Муцениеце известна как жена, теперь уже бывшая, Павла Прилучного. Ребята познакомились на съёмках сериала "Закрытая школа". Роман закрутился быстро. Актёры поженились в 2011 году, но спустя девять лет брака, в 2020-м, они разошлись. Лайф уже писал: после развода в жизни девушки всё идёт как нельзя лучше.

Полная блогерша высмеяла Ратаковски и её голый феминизм, и лучше этой честной пародии уже не будет

Полная блогерша высмеяла Ратаковски и её голый феминизм, и лучше этой честной пародии уже не будет

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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