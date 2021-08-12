Сборная России опустилась на 41-е место в рейтинге ФИФА после провала на Евро-2020
На европейском первенстве наша команда не смогла выйти из группы, потерпев два поражения в трёх встречах.
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Сборная России по футболу опустилась с 38-го на 41-е место в рейтинге ФИФА. Об этом сообщается на сайте международной федерации.
В рейтинге у нашей команды 1462 очка. По сравнению с предыдущим списком, опубликованным в мае, наша команда добавила в свой актив один балл, но потеряла три позиции.
Рейтинг ФИФА по-прежнему возглавляет сборная Бельгии (1822 очка). Вторыми идут бразильцы (1798), третьими — французы (1762). Команда Италии (1745), выигравшая Евро-2020, поднялась на пятую строчку.
Сборная России на минувшем чемпионате Европы не смогла выйти из группы. Она проиграла Бельгии (0:3), одолела Финляндию (1:0) и уступила Дании (1:4). По окончании турнира главного тренера команды Станислава Черчесова сменил Валерий Карпин.
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