НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Сборная России опустилась на 41-е место в рейтинге ФИФА после провала на Евро-2020

На европейском первенстве наша команда не смогла выйти из группы, потерпев два поражения в трёх встречах.

12 августа, 08:31
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Сборная России по футболу опустилась с 38-го на 41-е место в рейтинге ФИФА. Об этом сообщается на сайте международной федерации.

В рейтинге у нашей команды 1462 очка. По сравнению с предыдущим списком, опубликованным в мае, наша команда добавила в свой актив один балл, но потеряла три позиции.

Рейтинг ФИФА по-прежнему возглавляет сборная Бельгии (1822 очка). Вторыми идут бразильцы (1798), третьими — французы (1762). Команда Италии (1745), выигравшая Евро-2020, поднялась на пятую строчку.

"Ничего сверхъестественного": Карпин раскрыл подробности встречи с Дзюбой

"Ничего сверхъестественного": Карпин раскрыл подробности встречи с Дзюбой

Сборная России на минувшем чемпионате Европы не смогла выйти из группы. Она проиграла Бельгии (0:3), одолела Финляндию (1:0) и уступила Дании (1:4). По окончании турнира главного тренера команды Станислава Черчесова сменил Валерий Карпин.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1