Сборная России опустилась на 41-е место в рейтинге ФИФА после провала на Евро-2020

Сборная России по футболу опустилась с 38-го на 41-е место в рейтинге ФИФА. Об этом сообщается на сайте международной федерации.

В рейтинге у нашей команды 1462 очка. По сравнению с предыдущим списком, опубликованным в мае, наша команда добавила в свой актив один балл, но потеряла три позиции.

Рейтинг ФИФА по-прежнему возглавляет сборная Бельгии (1822 очка). Вторыми идут бразильцы (1798), третьими — французы (1762). Команда Италии (1745), выигравшая Евро-2020, поднялась на пятую строчку.