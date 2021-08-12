Возвращение домой: Отсудивший матч за Суперкубок УЕФА Карасёв получил назначение в РПЛ
Вместе с ним встречу будут обслуживать Игорь Демешко и Максим Гаврилин.
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Арбитр Сергей Карасёв, который днём ранее отсудил матч Суперкубка УЕФА, получил назначение на центральную встречу четвёртого тура РПЛ между "Локомотивом" и "Зенитом".
Вместе с ним встречу будут обслуживать Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Видеоассистентами назначены Виталий Мешков и Алексей Лунёв.
Ранее Лайф сообщал, что Сергей Карасёв получил назначение на матч Суперкубка УЕФА после того, как великолепно отработал на Евро-2020.
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