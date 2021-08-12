Арбитр Сергей Карасёв, который днём ранее отсудил матч Суперкубка УЕФА, получил назначение на центральную встречу четвёртого тура РПЛ между "Локомотивом" и "Зенитом".

Вместе с ним встречу будут обслуживать Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Видеоассистентами назначены Виталий Мешков и Алексей Лунёв.