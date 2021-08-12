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Возвращение домой: Отсудивший матч за Суперкубок УЕФА Карасёв получил назначение в РПЛ

Вместе с ним встречу будут обслуживать Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

12 августа, 09:18
<p>Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Арбитр Сергей Карасёв, который днём ранее отсудил матч Суперкубка УЕФА, получил назначение на центральную встречу четвёртого тура РПЛ между "Локомотивом" и "Зенитом".

Вместе с ним встречу будут обслуживать Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Видеоассистентами назначены Виталий Мешков и Алексей Лунёв.

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Ранее Лайф сообщал, что Сергей Карасёв получил назначение на матч Суперкубка УЕФА после того, как великолепно отработал на Евро-2020.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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