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"Мне никого не навязывали": Карпин заявил, что РФС не просил его вызвать в сборную Дзюбу

Ранее между специалистом и нападающим "Зенита" были серьёзные разногласия.

12 августа, 11:43
<p>Артём Дзюба. Фото © РФС</p>

Артём Дзюба. Фото © РФС

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что в РФС его никто не просил вызвать Артёма Дзюбу в национальную команду. Об этом он рассказал на YouTube-канале журналиста "Матч ТВ" Нобеля Арустамяна.

"Обсуждали ли со мной в РФС тему Дзюбы? Если бы со мной проговорили эту тему, меня бы в сборной не было. Если бы мне кого-то навязали, если бы мне сказали, что какой-то игрок должен быть в сборной, там меня бы, наверное, не было", — сказал Карпин.

Ранее 52-летний специалист говорил, что может вызвать Дзюбу в сборную России, несмотря на серьёзные разногласия с нападающим в прошлом. На Евро-2020 форвард был капитаном национальной команды.

"Ничего сверхъестественного": Карпин раскрыл подробности встречи с Дзюбой

"Ничего сверхъестественного": Карпин раскрыл подробности встречи с Дзюбой

На этой неделе Карпин провёл в Санкт-Петербурге встречи с несколькими игроками "Зенита", в том числе и с Дзюбой. По словам тренера, разговор с футболистом получился продуктивным.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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