"Мне никого не навязывали": Карпин заявил, что РФС не просил его вызвать в сборную Дзюбу
Ранее между специалистом и нападающим "Зенита" были серьёзные разногласия.
Артём Дзюба. Фото © РФС
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что в РФС его никто не просил вызвать Артёма Дзюбу в национальную команду. Об этом он рассказал на YouTube-канале журналиста "Матч ТВ" Нобеля Арустамяна.
"Обсуждали ли со мной в РФС тему Дзюбы? Если бы со мной проговорили эту тему, меня бы в сборной не было. Если бы мне кого-то навязали, если бы мне сказали, что какой-то игрок должен быть в сборной, там меня бы, наверное, не было", — сказал Карпин.
Ранее 52-летний специалист говорил, что может вызвать Дзюбу в сборную России, несмотря на серьёзные разногласия с нападающим в прошлом. На Евро-2020 форвард был капитаном национальной команды.
На этой неделе Карпин провёл в Санкт-Петербурге встречи с несколькими игроками "Зенита", в том числе и с Дзюбой. По словам тренера, разговор с футболистом получился продуктивным.
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