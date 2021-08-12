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Решение о реструктуризации долга Грудинина перед совхозом имени Ленина признали незаконным

Кроме того, суд посчитал спорным вопрос о наличии ценных бумаг у предпринимателя в день собрания акционеров — 12 декабря 2019 года.

12 августа, 12:26
<p>Павел Грудинин. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Павел Грудинин. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Решение совхоза имени Ленина о реструктуризации задолженности директора предприятия Павла Грудинина в кассации признано незаконным. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ), ссылаясь на материалы суда.

"Отражение в протоколе собрания от 12 декабря 2019 года сведений, не соответствующих фактическим обстоятельствам положения дел в ЗАО, безусловно, следует считать нарушением действующего законодательства об акционерных обществах и имущественных правах иных акционеров как собственников ценных бумаг", — говорится в решении Арбитражного суда Московского округа.

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Напомним, речь идёт о собрании, которое прошло 12 декабря 2019 года. Отмечается, что акционеров не уведомили о мероприятии должным образом и в принятии решения о реструктуризации долга они не участвовали, в связи с чем и подали заявления о его недействительности. Истцы также указали, что собрание организовал наблюдательный совет совхоза, компетенции членов которого на момент описываемых событий якобы были прекращены.

Кроме того, суд посчитал спорным вопрос о наличии в день собрания акций у Павла Грудинина. Уточняется, что в протоколе заседания якобы содержались недостоверные данные о количестве ценных бумаг, принадлежащих акционерам предприятия.

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А ранее, 24 июля, ЦИК исключила Грудинина из списка КПРФ на выборы в Госдуму, так как предприниматель, по данным комиссии, не выполнил требований закона, согласно которому к моменту подачи документов кандидат обязан закрыть счета, прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. Тогда КПРФ подала апелляцию в Верховный суд на решение Центризбиркома.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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