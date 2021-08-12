Лавров отреагировал на слова Лукашенко о Крыме
Глава МИДа напомнил, что с 1999 года действует Договор о Союзном государстве.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Крым входит в состав Союзного государства как территория России — так глава МИДа Сергей Лавров прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об условиях, при которых Минск признает воссоединение полуострова с РФ.
"У нас есть Договор о Союзном государстве с Белоруссией, с 1999 года он действует. В соответствии с этим договором территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с их законодательством. По нашему законодательству Республика Крым, естественно, — это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями", — подчеркнул Лавров в беседе с журналистами.
Напомним, ранее в ходе "Большого разговора с президентом" Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия официально признает статус Крыма, когда последний российский олигарх начнёт поставлять на полуостров свою продукцию. По словам политика, в этом вопросе у него "развязаны руки" и на его решение не влияет даже Будапештский меморандум. В Крыму на это ответили пословицей, а в Госдуме сочли заявление белорусского лидера "немного некрасивым".
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