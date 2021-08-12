Лавров отреагировал на слова Лукашенко о Крыме

Крым входит в состав Союзного государства как территория России — так глава МИДа Сергей Лавров прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об условиях, при которых Минск признает воссоединение полуострова с РФ.

"У нас есть Договор о Союзном государстве с Белоруссией, с 1999 года он действует. В соответствии с этим договором территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с их законодательством. По нашему законодательству Республика Крым, естественно, — это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями", — подчеркнул Лавров в беседе с журналистами.