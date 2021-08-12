Лавров объяснил, почему Запад "наказывает" Россию
По словам дипломата, линия России на укрепление своего суверенитета стала встречать сопротивление.
Фото © Kremlin.ru
Запад начал наказывать Россию, когда понял, что её "не удастся сбить" с собственного пути. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая в арт-кластере "Таврида".
"Наша линия на укрепление своего суверенитета стала встречать сопротивление. А потом, когда Запад понял, что нас с этого курса не собьёшь, нас стали наказывать", — рассуждает дипломат.
Ранее, выступая перед участниками арт-кластера, Лавров назвал шабашем "Крымскую платформу", которую собирается провести Киев.
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