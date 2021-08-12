Лавров объяснил, почему Запад "наказывает" Россию

Запад начал наказывать Россию, когда понял, что её "не удастся сбить" с собственного пути. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая в арт-кластере "Таврида".

"Наша линия на укрепление своего суверенитета стала встречать сопротивление. А потом, когда Запад понял, что нас с этого курса не собьёшь, нас стали наказывать", — рассуждает дипломат.