Лавров назвал шабашем "Крымскую платформу", которую готовит Киев
По словам главы МИД РФ, на этом саммите Запад будет "продолжать пестовать неонацистские настроения современной украинской власти".
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал шабашем "Крымскую платформу", которую собирается провести Киев.
"Через неделю состоится очередной шабаш — "Крымская платформа", на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти", — сказал глава МИД РФ на встрече с участниками арт-кластера "Таврида".
Напомним, ранее президент Украины заявил, что вопрос "возвращения" Крыма Незалежной будет обсуждаться на так называемой Крымской платформе, которая состоится 23 августа. Владимир Зеленский анонсировал, что на саммите будет представлено около 30 стран мира: Киев предложил принять участие в саммите США, Великобритании, Канаде, Турции и странам Евросоюза. Однако американский лидер Джо Байден и вице-президент Камала Харрис уже отказались от личного участия.
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