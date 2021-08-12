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Телефонные мошенники оставили пожилую петербурженку без жилья и денег

При этом пенсионерка тщательно скрывала от родственников все финансовые организации, на которые её разводили злоумышленники.

12 августа, 11:35

Фото © Телеканал "Санкт-Петербург"

Мошенники оставили пожилую петербурженку без жилья и денег. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Жизнь без собственной квартиры и с огромными кредитами — с этим столкнулась пенсионерка, ветеран труда Татьяна Новикова. В долговую яму пожилая женщина попала после телефонного разговора с незнакомцем. О подробностях происшествия рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

Отмечается, что незнакомец представился Максимом, сотрудником службы безопасности банка, в котором Татьяна Новикова хранила сбережения. Мужчина заявил, что мошенники пытаются украсть деньги пенсионерки и средства надо срочно спасать.

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Пенсионерка перевела 700 тысяч рублей на "безопасный" счёт, который ей сообщил Максим. Кроме того, она взяла несколько займов на общую сумму 1,5 миллиона рублей под залог единственной квартиры. Деньги Новикова тоже перевела на счета, названные "сотрудником банка" для инвестирования в выгодный проект.

Также мошенник настоятельно порекомендовал пенсионерке продать 50-метровую двухкомнатную квартиру в районе Купчино. В итоге жильё ушло в несколько раз дешевле реальной стоимости. Отмечается, что сделку проводили через агентство недвижимости "Большой дом" по совету всё того же Максима. Как только договор был подписан, пожилую женщину переселили в хостел, а деньги за квартиру она отдала незнакомке якобы для инвестирования.

При этом Новикова тщательно скрывала от родственников все финансовые операции. Пенсионерка поняла, что её обманули, только когда о произошедшем узнала внучка женщины. Она и забрала её к себе домой. Сейчас они ютятся в маленькой однокомнатной квартире.

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Обманутая женщина написала заявление в полицию и Следственный комитет. Позже в органы обратилась и родственница пенсионерки Екатерина. Специалисты считают, что вернуть жильё мало шансов. Но Татьяна Новикова верит в правосудие и в то, что ей на старости лет не дадут остаться на улице.

Ранее Лайф рассказывал, что мошенник выманил у москвички 6,7 млн, пообещав ноутбук для майнинга биткоина. Выяснилось, что подозреваемый с 2008 года находился в международном розыске за совершение тяжкого преступления.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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