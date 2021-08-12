Коллеги сдали сотрудника налоговой, который тайно оплачивал долги россиян
Речь шла о незначительных суммах — от нескольких копеек до 100 рублей. Зато такая схема существенно повышала его показатели отчётности.
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Территориальная инспекция ФНС проверяет сотрудника одного из подмосковных отделений, который из своего кармана оплачивал мелкие долги налогоплательщиков ради улучшения своих показателей отчётности. О любопытном прецеденте сообщает бизнес-портал 1w.ru.
Речь шла о незначительных суммах — от нескольких копеек до 100 рублей. Но пытаться взыскивать с граждан такие мелкие долги, как счёл налоговик, сложнее, дольше и дороже, поэтому он погашал их из собственного кармана. Схема вскрылась, когда коллеги по цеху нажаловались на сотрудника руководству и в трудовую инспекцию. Им показалось подозрительным, что его показатели по итогам месяца всегда оказывались на порядок выше, чем у других.
На время проведения проверки уникальный налоговик был отстранён от работы. Неизвестно, грозит ли ему какая-либо ответственность по закону и придётся ли отвечать тем россиянам, чьи долги он оплатил.
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