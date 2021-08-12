Коллеги сдали сотрудника налоговой, который тайно оплачивал долги россиян

Речь шла о незначительных суммах — от нескольких копеек до 100 рублей. Но пытаться взыскивать с граждан такие мелкие долги, как счёл налоговик, сложнее, дольше и дороже, поэтому он погашал их из собственного кармана. Схема вскрылась, когда коллеги по цеху нажаловались на сотрудника руководству и в трудовую инспекцию. Им показалось подозрительным, что его показатели по итогам месяца всегда оказывались на порядок выше, чем у других.