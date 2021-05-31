Любовь Фёдоровна проживает в Кемеровской области. Она работает в охранной фирме. При устройстве на работу в качестве консультанта по вопросам заключения договоров, работодатель сообщил ей, что не смотря на то, что женщине надо будет осуществлять свою трудовую деятельность, постоянно присутствуя в офисах компании, с ней будет заключен договор гражданско-правового характера как с временным работником. Женщина согласилась при условии, что договор будет сроком не менее года.

Однако этот договор совершенно не устроил Кузбасское региональное отделение Фонда социального страхования РФ. При проверке деятельности охранного предприятия, где работала Любовь Фёдоровна, ведомство вынесло решение о привлечении работодателя к ответственности и доначислило страховые вносы, которые, по мнению ФСС, за Любовь Фёдоровну недоплатил работодатель. Суды, в которых горе-работодатель пытался опротестовать действия ФСС, поддержали Фонд, указав, что такое решение основано на совокупности обстоятельств, указывающих на то, что отношения работницы и её работодателя носили характер постоянных трудовых. В частности, это обусловлено тем, что содержание договора не имело важных для гражданско-правового характера (ГПХ) признаков, а именно: не предполагало выполнение работы на основании индивидуально-конкретного задания к оговоренному сроку за обусловленную в договоре плату. Кроме того, вмешалась в дело и Межрайонная инспекция №8 ФНС по Кемеровской области, которая получила материал проверки от коллег. Ее также заинтересовали факты неправильного исчисления и уплаты работодателем налогов, который официально указывал, что платит за труд ровно в минимальном размере, установленном по региону.

- Ситуация с признанием судами договоров ГПХ - трудовыми, существует уже несколько лет, но если раньше это были единичные случаи, то сейчас устоявшаяся практика, - утверждает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. - Всё дело в том, что у проверяющих из Роструда, ФСС, ФНС и судей теперь единые критерии оценки таких ситуаций и соответственно одинаковый подход.

Критерии, о которых упоминает Леськив, в большинстве своём отражены в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 29.05.2018 №15 и включают в себя довольно обширный перечень, однако среди прочего главными являются следующие условия: работы, выполняемые по договорам ГПХ, носят временный характер, осуществляются не под непосредственным руководством сотрудников компании-нанимателя, и не требуют постоянного длительного присутствия в помещениях или на территории организации, при этом оплата по договору ГПХ должна проводится только по результатам исполнения договора, а не в ходе выполнения работ, регулярно и фиксированными суммами.

За нарушение трудового законодательства в виде фактической подмены трудового договора гражданско-правовым в соответствии с ч.3 ст. 5,27 КоАП РФ руководителю компании грозит штраф 20 тыс руб., а сама компания должна быть оштрафована на 100 тыс руб. Также потребуется доплатить в недоимку по страховым взносам и пени за несвоевременное их внесение и подать уточненную налоговую декларацию, а в некоторых случаях - оплатить штрафы за неправильно поданную отчетность.

Не забудут и работников

Если договор ГПХ будет признан трудовым, то проблемы могут возникнуть не только у работодателей, но и у некоторых работников.

Как показывает практика - наниматель после того, как его обязывают переквалифицировать ГПХ в трудовой договор, как правило, предпочитает трудовые отношения с таким работником прекратить, и при этом никто выходного пособия и прочих оплат “в конверте” не гарантирует. После этого, оказавшись безработным, россиянин может рассчитывать только на минимальную социальную помощь, так как период работы по ГПХ не может быть учтен при начислении пособия по безработице. Более того, если результатами проверки Роструда или ФСС заинтересовалась ФНС, то в рамках уже своей проверки инспекторы обязательно сравнят соотношение расходов и доходов того россиянина, который трудился по признанному нелегитимным ГПХ. Если его расходы будут больше официальных доходов - на разницу начислят налоги в соответствии со ст.166 Налогового кодекса (расчетным методом).