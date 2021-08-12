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Лайф узнал подробности гибели школьника от удара током в Нижнем Новгороде

Cледователи установили, что провода, к которым прикоснулся ребёнок, питали камеры видеонаблюдения, однако напряжение в них не могло убить человека.

12 августа, 11:15
<p>Кадр из видео © LIFE</p>

Кадр из видео © LIFE

В Нижнем Новгороде третьеклассника убило током, когда он попытался заглянуть в окно школьного спортзала. Мальчик схватился рукой за провод, протянутый вдоль стены здания, и его тут же ударило, ребёнок погиб на месте. Об этом Лайфу рассказал источник.

По его данным, следователи установили, что провода питали камеры видеонаблюдения, однако напряжение в них не могло убить человека, а если бы оно было выше, камеры бы сгорели, но они работают штатно. Также выяснилось, что в школе недавно заменили камеры наблюдения.

В Нижнем Новгороде ребёнок погиб после удара током

В Нижнем Новгороде ребёнок погиб после удара током

Сейчас следователи продолжают осмотр места происшествия, чтобы установить, в каком месте есть соприкосновение с проводкой более высокого напряжения. Также дополнительно обследуют камеры. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

А ранее в Нижнем Тагиле девятилетний мальчик погиб от удара током, когда задел внешний блок кондиционера на стене магазина. Оказалось, что при установке антивандальной решётки на внешний блок кондиционера рабочий пробил саморезом питающий кабель устройства, что в итоге и привело к трагедии.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Николай Озеров
Николай Озеров

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