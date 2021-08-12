Лайф узнал подробности гибели школьника от удара током в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде третьеклассника убило током, когда он попытался заглянуть в окно школьного спортзала. Мальчик схватился рукой за провод, протянутый вдоль стены здания, и его тут же ударило, ребёнок погиб на месте. Об этом Лайфу рассказал источник.

По его данным, следователи установили, что провода питали камеры видеонаблюдения, однако напряжение в них не могло убить человека, а если бы оно было выше, камеры бы сгорели, но они работают штатно. Также выяснилось, что в школе недавно заменили камеры наблюдения.

Сейчас следователи продолжают осмотр места происшествия, чтобы установить, в каком месте есть соприкосновение с проводкой более высокого напряжения. Также дополнительно обследуют камеры. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".