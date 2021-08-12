В Москве по делу о госизмене задержали главу НИП гиперзвуковых систем

В Москве по подозрению в государственной измене задержали генерального директора и главного конструктора ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (НИПГС) Александра Куранова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в столице сотрудниками ФСБ России задержан гендиректор НИПГС Александр Куранов. Следователи планируют суд просить о его аресте на два месяца", — рассказал собеседник агентства.

В свою очередь, как отметили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы, Куранов пока проходит в статусе подозреваемого, обвинение ему не предъявили. Однако там не уточнили детали уголовного дела.

Как сообщается на сайте НИПГС, 73-летний Александр Куранов является доктором технических наук, профессором кафедры систем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, а также генеральным директором и главным конструктором ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (ХК "Ленинец"). Кроме того, он является автором более 120 научных трудов, в том числе патентов и авторских свидетельств.