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В Москве по делу о госизмене задержали главу НИП гиперзвуковых систем

В пресс-службе Лефортовского суда отметили, что Александр Куранов пока проходит в статусе подозреваемого, обвинение ему не предъявили. Однако там не уточнили детали уголовного дела.

12 августа, 11:16
<p>Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ</p>

Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

В Москве по подозрению в государственной измене задержали генерального директора и главного конструктора ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (НИПГС) Александра Куранова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в столице сотрудниками ФСБ России задержан гендиректор НИПГС Александр Куранов. Следователи планируют суд просить о его аресте на два месяца", — рассказал собеседник агентства.

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В свою очередь, как отметили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы, Куранов пока проходит в статусе подозреваемого, обвинение ему не предъявили. Однако там не уточнили детали уголовного дела.

Как сообщается на сайте НИПГС, 73-летний Александр Куранов является доктором технических наук, профессором кафедры систем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, а также генеральным директором и главным конструктором ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (ХК "Ленинец"). Кроме того, он является автором более 120 научных трудов, в том числе патентов и авторских свидетельств.

Ранее Лайф рассказывал, что блогера Хованского внесли в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму. Сам ютубер сейчас находится под стражей. На него возбудили дело после скандальной песни о теракте в театральном центре на Дубровке в Москве.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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