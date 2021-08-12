Калининградец с топором напал на беременную жену и угрожал убить маленькую дочь

В Калининградской области задержан мужчина, который угрожал убийством своим близким. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. Минувшей ночью 34-летний дебошир у себя в доме напал с ножом и топором на свою беременную жену. Раненой женщине удалось выбежать на улицу и попросить о помощи соседей. Пока они звонили в полицию, злодей оставался в доме, где находились трое маленьких детей. Сыновья шести и девяти лет спали на втором этаже, а двухлетнюю дочку мужчина взял на руки и, схватив нож, угрожал её убить.

"Переговоры с мужчиной длились несколько часов. Бойцами специального отряда быстрого реагирования "Викинг" регионального управления Росгвардии подозреваемый был обезврежен. Девочка не пострадала", — сообщила пресс-служба СК.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по достаточно тяжким статьям: "Покушение на убийство двух лиц", "Незаконное лишение свободы, совершённое с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего". На допросе он пояснил, что напился и "драка с женой произошла". Его жене и напуганным детям оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.