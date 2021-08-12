В Крыму из-за сильного ливня затопило часть трассы "Таврида". Видео © Соцсети

Федеральную трассу "Таврида" на участке от Феодосии до Керчи затопило из-за сильных ливней, которые идут на полуострове уже в течение двух дней. Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение, транспортные средства перенаправляют на второстепенную дорогу.

На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, что колёса проезжающих автомобилей полностью находятся в воде. При этом дождь всё ещё идёт и продолжает подтапливать участок дороги. По данным МЧС, в ближайшее время ждать улучшения погоды в Крыму не стоит. Отмечается, что на полуострове минимум ещё два дня будут идти ливни.

"Друзья, "Таврида". А мы немножко тонем", — говорит автор ролика.

Тем временем в пресс-службе ФКУ "УпрДор Тамань" отметили, что в настоящее время удалось восстановить движение в Ленинском районе, где были серьёзные подтопления.

"12 августа в 12:40 на участке трассы "Таврида" в Ленинском районе (км 54 — км 55) восстановлено движение (по одной полосе в каждую сторону). Напомним, ранее проезд был закрыт из-за подтопления проезжей части", — говорится в сообщении.