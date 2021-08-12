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"Мы немножко тонем": В Крыму из-за сильного ливня затопило часть трассы "Таврида"

По данным МЧС, в ближайшее время ждать улучшения погоды на полуострове не стоит. Отмечается, что дожди в регионе будут идти как минимум ещё два дня.

12 августа, 11:41

В Крыму из-за сильного ливня затопило часть трассы "Таврида". Видео © Соцсети

Федеральную трассу "Таврида" на участке от Феодосии до Керчи затопило из-за сильных ливней, которые идут на полуострове уже в течение двух дней. Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение, транспортные средства перенаправляют на второстепенную дорогу.

На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, что колёса проезжающих автомобилей полностью находятся в воде. При этом дождь всё ещё идёт и продолжает подтапливать участок дороги. По данным МЧС, в ближайшее время ждать улучшения погоды в Крыму не стоит. Отмечается, что на полуострове минимум ещё два дня будут идти ливни.

"Друзья, "Таврида". А мы немножко тонем", — говорит автор ролика.

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Тем временем в пресс-службе ФКУ "УпрДор Тамань" отметили, что в настоящее время удалось восстановить движение в Ленинском районе, где были серьёзные подтопления.

"12 августа в 12:40 на участке трассы "Таврида" в Ленинском районе (км 54 — км 55) восстановлено движение (по одной полосе в каждую сторону). Напомним, ранее проезд был закрыт из-за подтопления проезжей части", — говорится в сообщении.

Восстановление пострадавшей от наводнений инфраструктуры Крыма займёт около двух лет

Восстановление пострадавшей от наводнений инфраструктуры Крыма займёт около двух лет

Напомним, нынешним летом на Крым обрушилось рекордное количество дождей. Первый мощный циклон в середине июня привёл к подтоплению Керчи (восток полуострова). Затоплены оказались дороги, машины, дома. Вода проникла в больницу. На следующий день дождь добрался до Ялты: река Водопадная вышла из берегов и затопила город. Власти перекрыли центр для ликвидации последствий и эвакуировали жителей с затопленных участков. Было принято решение ввести режим ЧС. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, чего не было около ста лет.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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