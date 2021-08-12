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"Решили поймать минуту славы": Добровинский оценил решение СБУ о запрете Киркорову въезжать на Украину

Юрист собирается взять дело в свои руки. Он выразил надежду, что МИД и Служба безопасности Незалежной подготовятся к судебным разбирательствам лучше литовских коллег.

12 августа, 11:53
<p>Александр Добровинский. Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Александр Добровинский. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Юрист Александр Добровинский уверен, что Украина запретила въезд на территорию страны российскому певцу Филиппу Киркорову вслед за соответствующим решением властей Литвы, принятым в январе 2021 года, чтобы получить свою минуту славы за счёт артиста. Таким мнением он поделился в беседе с телеканалом "360".

"Безумие заразно, и вслед за Литвой украинские политики решили поймать свою минуту славы за счёт Филиппа Киркорова", — отметил Добровинский.

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Отмечается, что юрист собирается взять дело в свои руки. Он выразил надежду, что МИД и Служба безопасности Украины подготовятся к судебным разбирательствам, если они случатся, лучше, "в отличие от литовских" коллег.

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Напомним, 22 июня Министерство культуры и информационной политики Украины включило певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. Причины такого решения не указывались. Но позже Минкультуры исключило артиста из чёрного списка. Киркоров числился в нём трое суток. Однако, как оказалось, Служба безопасности Украины ещё 7 июня 2021 года приняла решение о запрете въезда Филиппа Киркорова на территорию страны сроком на три года. Соответствующее постановление связано с "интересом безопасности".

А в январе 2021 года Киркорову запретили посещать Литву в течение пяти лет из-за позиции в вопросе воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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