Юрист Александр Добровинский уверен, что Украина запретила въезд на территорию страны российскому певцу Филиппу Киркорову вслед за соответствующим решением властей Литвы, принятым в январе 2021 года, чтобы получить свою минуту славы за счёт артиста. Таким мнением он поделился в беседе с телеканалом "360".

"Безумие заразно, и вслед за Литвой украинские политики решили поймать свою минуту славы за счёт Филиппа Киркорова", — отметил Добровинский.

Отмечается, что юрист собирается взять дело в свои руки. Он выразил надежду, что МИД и Служба безопасности Украины подготовятся к судебным разбирательствам, если они случатся, лучше, "в отличие от литовских" коллег.