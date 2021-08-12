Главу МИД Сергея Лаврова не смущает, что Россия ассоциируется в мире с балалайками, медведями и водкой. Об этом он заявил на встрече с участниками арт-кластера "Таврида". По словам дипломата, эти символы вызывают позитивные эмоции у людей, поэтому в них нет ничего плохого.

"Просто воспринимают нас как страну балалайки, медведей, водки. Это, во-первых, признак веселья и доброго отношения к жизни. А медведи — признак нашего бережного отношения к природе", — рассуждает министр.

Лавров отметил, что даже косолапые у нас в стране чувствуют себя намного свободнее, чем индейцы в США: их судьба, со слов дипломата, несопоставимо хуже, чем судьба российских медведей.