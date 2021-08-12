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"У нас медведи гуляют по стране": Лавров пошутил про стереотипы о России

По словам главы российского МИД, даже косолапые у нас в стране чувствуют себя намного свободнее, чем индейцы в США.

12 августа, 12:07

Фото © Kremlin.ru

Главу МИД Сергея Лаврова не смущает, что Россия ассоциируется в мире с балалайками, медведями и водкой. Об этом он заявил на встрече с участниками арт-кластера "Таврида". По словам дипломата, эти символы вызывают позитивные эмоции у людей, поэтому в них нет ничего плохого.

"Просто воспринимают нас как страну балалайки, медведей, водки. Это, во-первых, признак веселья и доброго отношения к жизни. А медведи — признак нашего бережного отношения к природе", — рассуждает министр.

Лавров отметил, что даже косолапые у нас в стране чувствуют себя намного свободнее, чем индейцы в США: их судьба, со слов дипломата, несопоставимо хуже, чем судьба российских медведей.

"Они живут в резервациях, а медведи вот гуляют у нас по всей стране", — пошутил он.

Лавров объяснил, почему Запад "наказывает" Россию

Лавров объяснил, почему Запад "наказывает" Россию

Ранее, выступая перед участниками арт-кластера, Лавров назвал шабашем "Крымскую платформу", которую собирается провести Киев, а также объяснил, за что Запад "наказывает" Россию.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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