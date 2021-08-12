Собянин раскрыл дату празднования Дня города в Москве
Формат мероприятий будет определяться с учётом эпидемиологической обстановки и санитарных правил, чтобы сохранить здоровье жителей и гостей столицы, подчеркнул мэр города.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев
В Москве празднование Дня города в этом году состоится 11−12 сентября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём аккаунте в "Твиттере".
"Москва отметит свой 874-й день рождения во вторые выходные осени — 11−12 сентября. Как и в том году, формат мероприятий определим с учётом эпидемиологической обстановки и действующих санитарных правил", — написал глава российской столицы, подчеркнув, что главным приоритетом является сохранение здоровья граждан.
Как отметили в пресс-службе мэра и Правительства Москвы, Собянин уже подписал соответствующее распоряжение.
Ранее Сергей Собянин рассказал, как в столице будут праздновать День города в этом году. В Москве вновь наметился спад заболеваемости коронавирусом, отменены некоторые ранее введённые ограничения.
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