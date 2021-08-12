Собянин раскрыл дату празднования Дня города в Москве

В Москве празднование Дня города в этом году состоится 11−12 сентября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём аккаунте в "Твиттере".

"Москва отметит свой 874-й день рождения во вторые выходные осени — 11−12 сентября. Как и в том году, формат мероприятий определим с учётом эпидемиологической обстановки и действующих санитарных правил", — написал глава российской столицы, подчеркнув, что главным приоритетом является сохранение здоровья граждан.

Как отметили в пресс-службе мэра и Правительства Москвы, Собянин уже подписал соответствующее распоряжение.