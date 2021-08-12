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РФ полагается на оценки военных США о сроках взятия Кабула талибами, заявил Лавров

Глава МИД России отметил, что всё происходящее в Афганистане является результатом двадцатилетнего пребывания там американских войск.

12 августа, 12:30
<p>Сергей Лавров. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/57824/photos/54341" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Сергей Лавров. Фото © Kremlin.ru

Россия полагается на оценки военной разведки США, согласно которым террористическая организация "Талибан"* может захватить столицу Афганистана Кабул в течение ближайших нескольких месяцев. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Поскольку всё, что происходит в Афганистане, — это результат двадцатилетнего пребывания [там военных] США, мы полагаемся на [их] оценки", — сказал министр журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

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Ранее Лайф рассказывал, как военные США предрекли взятие Кабула талибами в течение одного-трёх месяцев. Отмечается, что в связи с этим Вашингтон готовится в самое ближайшее время эвакуировать своих дипломатов и другой персонал из афганской столицы.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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