РФ полагается на оценки военных США о сроках взятия Кабула талибами, заявил Лавров
Глава МИД России отметил, что всё происходящее в Афганистане является результатом двадцатилетнего пребывания там американских войск.
Сергей Лавров. Фото © Kremlin.ru
Россия полагается на оценки военной разведки США, согласно которым террористическая организация "Талибан"* может захватить столицу Афганистана Кабул в течение ближайших нескольких месяцев. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Поскольку всё, что происходит в Афганистане, — это результат двадцатилетнего пребывания [там военных] США, мы полагаемся на [их] оценки", — сказал министр журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Лайф рассказывал, как военные США предрекли взятие Кабула талибами в течение одного-трёх месяцев. Отмечается, что в связи с этим Вашингтон готовится в самое ближайшее время эвакуировать своих дипломатов и другой персонал из афганской столицы.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.
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