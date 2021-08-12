РФ полагается на оценки военных США о сроках взятия Кабула талибами, заявил Лавров

Россия полагается на оценки военной разведки США, согласно которым террористическая организация "Талибан"* может захватить столицу Афганистана Кабул в течение ближайших нескольких месяцев. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Поскольку всё, что происходит в Афганистане, — это результат двадцатилетнего пребывания [там военных] США, мы полагаемся на [их] оценки", — сказал министр журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Лайф рассказывал, как военные США предрекли взятие Кабула талибами в течение одного-трёх месяцев. Отмечается, что в связи с этим Вашингтон готовится в самое ближайшее время эвакуировать своих дипломатов и другой персонал из афганской столицы.

