Военные США предрекли взятие Кабула талибами в течение одного-трёх месяцев

По данным военной разведки США, в течение 30–90 дней террористическая организация "Талибан"* может захватить столицу Афганистана Кабул. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники в американском военном ведомстве.

Отмечается, что в связи с этим США готовятся в самое ближайшее время эвакуировать своих дипломатов и другой персонал из афганской столицы.

Кроме того, по данным издания, в Пентагоне пересмотрели предыдущие оценки, подготовленные в июне американскими спецслужбами, согласно которым террористы могли бы захватить Кабул в течение шести месяцев.

Ранее Лайф рассказывал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу призвал Организацию Договора о коллективной безопасности готовиться ко вторжению боевиков из Афганистана. Для России важно, чтобы её союзники, в частности в Узбекистане и Таджикистане, были готовы к угрозам со стороны талибов, подчеркнул министр.