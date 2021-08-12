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Военные США предрекли взятие Кабула талибами в течение одного-трёх месяцев

В ближайшее время Вашингтон намерен эвакуировать своих дипломатов и другой персонал из афганской столицы.

12 августа, 09:47
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

По данным военной разведки США, в течение 30–90 дней террористическая организация "Талибан"* может захватить столицу Афганистана Кабул. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники в американском военном ведомстве.

Отмечается, что в связи с этим США готовятся в самое ближайшее время эвакуировать своих дипломатов и другой персонал из афганской столицы.

Стартовала активная фаза учений возле таджикско-афганской границы

Стартовала активная фаза учений возле таджикско-афганской границы

Кроме того, по данным издания, в Пентагоне пересмотрели предыдущие оценки, подготовленные в июне американскими спецслужбами, согласно которым террористы могли бы захватить Кабул в течение шести месяцев.

Ранее Лайф рассказывал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу призвал Организацию Договора о коллективной безопасности готовиться ко вторжению боевиков из Афганистана. Для России важно, чтобы её союзники, в частности в Узбекистане и Таджикистане, были готовы к угрозам со стороны талибов, подчеркнул министр.

Байден считает, что захвата "Талибаном" власти в Афганистане можно избежать

Байден считает, что захвата "Талибаном" власти в Афганистане можно избежать

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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