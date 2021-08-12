Третий участник побега из изолятора в подмосковной Истре сдался полиции

Полицейские задержали третьего участника побега из ИВС в Истре, он сам явился в полицию. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Пока не понятно, о каком из беглецов идёт речь.

Ранее Лайф сообщал, что минувшим вечером полиция задержала двух других сбежавших из изолятора в Истре. Речь идёт о 34-летнем Иване Цуркану и 35-летнем Денисе Грозаву. Они скрывались на съёмной квартире в Подольске. Вместе с ними находились арендаторы квартиры — мужчина и женщина, которые подозреваются в пособничестве побегу. Все четверо были доставлены в территориальный отдел внутренних дел.