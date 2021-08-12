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Третий участник побега из изолятора в подмосковной Истре сдался полиции

Ранее были задержаны двое его подельников — 34-летний Иван Цуркану и 35-летний Денис Грозаву. Они скрывались на съёмной квартире в Подольске.

12 августа, 09:46

Фото © Прокуратура Московской области

Полицейские задержали третьего участника побега из ИВС в Истре, он сам явился в полицию. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Пока не понятно, о каком из беглецов идёт речь.

"Ещё один участник побега сегодня явился в полицию городского округа Истра. Розыск остальных беглецов продолжается", — отметила она.

Ранее Лайф сообщал, что минувшим вечером полиция задержала двух других сбежавших из изолятора в Истре. Речь идёт о 34-летнем Иване Цуркану и 35-летнем Денисе Грозаву. Они скрывались на съёмной квартире в Подольске. Вместе с ними находились арендаторы квартиры — мужчина и женщина, которые подозреваются в пособничестве побегу. Все четверо были доставлены в территориальный отдел внутренних дел.

Беглецов из изолятора в Истре помогли поймать жители Подольска

Беглецов из изолятора в Истре помогли поймать жители Подольска

Напомним, что дерзкий побег произошёл 6 августа. Беглецов было пятеро, среди них — Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве колбасного короля бизнесмена Владимира Маругова. Поздно ночью сокамерники смогли выбить кормушку — окно для передачи пищи — и снять замки. СК считает, что для этого они использовали гаечный ключ. Возбуждены два уголовных дела о превышении должностных полномочий сотрудниками ИВС и по факту побега. МВД объявило награду в размере одного миллиона рублей за информацию, которая поможет поймать Мавриди.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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