Российского посла вызвали в иранский МИД из-за фото

Посла России в Тегеране Левана Джагаряна вызвали в иранский МИД из-за публикации фотографии с британским коллегой Саймоном Шерклиффом. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства. Оказалось, что снимок вызвал "неоднозначную реакцию иранской общественности", а глава МИД исламской республики Мохаммад Джавад Зариф назвал фотографию неприемлемой.

🇷🇺Ambassador Levan Dzhagaryan's meeting with the new head of the 🇬🇧British diplomatic mission in Iran Simon Shercliff on the historical stair, where the 1943 Tehran conference was held pic.twitter.com/1JyC9VWVpi — Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) August 11, 2021

"В ходе беседы, которая проходила в дружественной атмосфере, иранской стороне были даны все необходимые разъяснения, которые уже опубликованы в соцсетях посольства. Послом было выражено сожаление в связи с возникшим непониманием", — прокомментировали инцидент в российском диппредставительстве.

Напомним, что снимок, о котором идёт речь, появился накануне в "Твиттере" российского посольства в Тегеране. В подписи говорилось, что посол Джагарян встретился с Шерклиффом "на исторической лестнице, где проходила Тегеранская конференция" 1943 года.