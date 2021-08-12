Российского посла вызвали в иранский МИД из-за фото
Речь идёт о снимке, опубликованном в "Твиттере". В подписи говорилось, что посол Джагарян встретился с британским коллегой "на исторической лестнице, где проходила Тегеранская конференция" 1943 года.
Фото © Twitter / Russian Embassy, IRI
Посла России в Тегеране Левана Джагаряна вызвали в иранский МИД из-за публикации фотографии с британским коллегой Саймоном Шерклиффом. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства. Оказалось, что снимок вызвал "неоднозначную реакцию иранской общественности", а глава МИД исламской республики Мохаммад Джавад Зариф назвал фотографию неприемлемой.
🇷🇺Ambassador Levan Dzhagaryan's meeting with the new head of the 🇬🇧British diplomatic mission in Iran Simon Shercliff on the historical stair, where the 1943 Tehran conference was held pic.twitter.com/1JyC9VWVpi— Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) August 11, 2021
"В ходе беседы, которая проходила в дружественной атмосфере, иранской стороне были даны все необходимые разъяснения, которые уже опубликованы в соцсетях посольства. Послом было выражено сожаление в связи с возникшим непониманием", — прокомментировали инцидент в российском диппредставительстве.
Напомним, что снимок, о котором идёт речь, появился накануне в "Твиттере" российского посольства в Тегеране. В подписи говорилось, что посол Джагарян встретился с Шерклиффом "на исторической лестнице, где проходила Тегеранская конференция" 1943 года.
Тегеран отнёсся к публикации снимка крайне болезненно, поскольку в подписи имелась отсылка к периоду истории, связанному с присутствием на его территории иностранных войск. Так, во время Второй мировой войны Советский Союз и Великобритания, опасавшиеся усиления связей Ирана с нацистской Германией, провели совместную операцию и установили контроль над разными частями страны.
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