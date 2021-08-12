Губернатор Камчатки считает близким к чуду спасение пассажиров рухнувшего Ми-8

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал ситуацией, близкой к чуду, спасение восьми пассажиров вертолёта Ми-8, рухнувшего в Курильское озеро.

"Тот факт, что восемь человек удалось спасти, на самом деле это ситуация, близкая к чуду. Удалось это сделать только благодаря очень быстрым действиям самих пассажиров, которым удалось открыть багажные створки, находящиеся сзади вертолёта, когда он уже тонул", — сказал глава региона в эфире телеканала "Россия 24".



Солодов также оценил мгновенную реакцию инспекторов Кроноцкого заповедника, которые первыми бросились на помощь пострадавшим. Как указал губернатор, благодаря их слаженным действиям удалось спасти жизни восьми человек.

По словам авиаэксперта в области безопасности полётов Алексея Власова, то, что часть пассажиров смогла выплыть с девятиметровой глубины и спастись, в принципе является редкостью. Специалист пояснил, что для подобных экстренных случаев лётчики проходят специальную подготовку.

"Это очень сложно даже профессионалам — что говорить о неподготовленных пассажирах", — цитирует "Газета.ру" слова Власова.

По мнению специалиста, людей спасло то, что рамка задних дверей вертолёта — достаточно большой проём — самостоятельно открылась под напором воды.