Аналитики сервиса "Яндекс.Карты" провели исследование, в ходе которого выявили 82 тысячи населённых пунктов в России с одинаковыми названиями. Так, самыми распространёнными являются Александровка (их 333 штуки на территории РФ), Ивановка (280) и Михайловка (272). Данные опубликованы на сайте сервиса.

Аналитики отмечают, что всего один раз на карте России можно встретить около 65 тысяч названий населённых пунктов. В этот список входят Африканда, Полноват, Большой Горох, Добрые Пчёлы, Приятное Свидание, Выстрел, Сон, Старая Брянь, Дуди, Новая Иня и другие.

"Самое длинное название без пробелов — у села Кременчуг-Константиновское (25 букв). Без пробелов и дефисов — у села Верхненовокутлумбетьево (23 буквы), которое чуть опередило соседнее Нижненовокутлумбетьево (22 буквы)", — отмечают специалисты.

Кроме того, существуют населённые пункты, название которых состоит всего из двух букв. Таких насчитывается 27 штук, при этом некоторые из них встречаются на территории России по несколько раз. Самые распространённые пункты — Ям и Яр (по 11 поселений). Также есть такие названия, как Ай (2), Аю, Ая, Гу, Ей, Ея (2), Иг, Иж, Ик (4), Ир, Ис, Ой, Ту, Ук (2), Ур, Ут, Уя (2), Ыб (3), Юг, Юм, Юр, Яг и Яз.

При этом аналитики отметили, что больше всего названий населённых пунктов в России начинается на буквы К, С, П. Например, Каменка, Калиновка, Сосновка, Слобода, Первомайский, Покровка и другие.

"Меньше всего в России населённых пунктов на Ы (их 22) и Й (их 7). Названия на Ы встречаются в основном в Коми и Якутии. Ещё два отмечены на карте Чувашии. По одному — в республиках Тыва и Алтай. Пять из семи населённых пунктов с названиями на Й находятся в Марий Эл. Все они начинаются на "Йошкар", что на марийском значит "красный". Ещё два названия — это Йолдыз в Татарстане и Йовли в Ингушетии", — говорится в исследовании.

Например, речь идёт о населённых пунктах Йовли, Йолдыз, Йошкар Ушем, Йошкар-Ола, Йошкаренер, а на буквы Ы — Ыргеншар, Ырбан, Ынахсыт, Ыт-Олбух.

Кроме того, аналитики выяснили, что более 50% населённых пунктов России носят имена среднего рода, чуть меньше трети — женского, названия мужского рода составляют меньше 20%, а примерно 5% названий имеют форму множественного числа.