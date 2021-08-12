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Суд отменил первый в России оправдательный приговор криминальному авторитету

Отмечается, что уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии было возвращено в прокуратуру "для устранения недостатков".

12 августа, 08:56
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор по делу о занятии высшей ступени в преступной иерархии, который был вынесен впервые в России в июне текущего года. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Возвратить уголовное дело зампрокурора Липецкой области для устранения недостатков", — огласила решение судебная коллегия.

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Речь идёт о приговоре, который Липецкий областной суд вынес в отношении уроженца Грузии Тенгиза Гигиберии 4 июня 2021 года. Тогда подсудимого освободили из-под стражи, признав, что он не является криминальным авторитетом. Прокуратура же всё это время настаивала на том, что Гигиберия, отбывая наказание за другие преступления, возглавлял в колонии группировку, члены которой регулярно выполняли его поручения и передавали ему деньги.

Ранее Лайф рассказывал, что в Томской области присяжные вынесли оправдательный вердикт по делу о "ворах в законе". В дальнейшем такое решение влечёт за собой оправдательный приговор суда и является обязательным.

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Напомним, ещё в апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который серьёзно ужесточает уголовную ответственность за "занятие высшего положения в преступной иерархии". Документ предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до пяти миллионов рублей, условное наказание исключено. Инициатором закона выступил сам глава государства.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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