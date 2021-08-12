"Мне очень повезло": Телеведущий Корженевский, выживший при крушении Ми-8 на Камчатке, вышел на связь

Всего на борту вертолёта было 16 человек — 13 туристов и три члена экипажа. Восемь из них спасены и находятся в больницах.