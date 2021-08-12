"Мне очень повезло": Телеведущий Корженевский, выживший при крушении Ми-8 на Камчатке, вышел на связь
Всего на борту вертолёта было 16 человек — 13 туристов и три члена экипажа. Восемь из них спасены и находятся в больницах.
Фото © Facebook / Nick Korzhenevsky
Выживший в авиакатастрофе на Камчатке журналист, телеведущий, директор лаборатории "Сберданные" Николай Корженевский вышел на связь в соцсетях. Он рассказал, что с ним всё хорошо.
"Друзья, я в полном порядке. Мне очень повезло", — коротко написал он в "Фейсбуке".
Напомним, утром 12 августа в экстренные службы поступило сообщение о падении вертолёта Ми-8 компании "Витязь-аэро" в Курильское озеро. На борту воздушного судна, двигавшегося по маршруту Николаевка — озеро Курильское — Ксудач — Ходутка, находилось 16 человек, включая ребёнка (13 туристов и три члена экипажа). Восемь из шестнадцати человек госпитализированы, остальные пока не найдены. По предварительным данным, причиной крушения стала ошибка пилотирования, а не отказ двигателя.
Комментариев: 0