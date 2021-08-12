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"Мне очень повезло": Телеведущий Корженевский, выживший при крушении Ми-8 на Камчатке, вышел на связь

Всего на борту вертолёта было 16 человек — 13 туристов и три члена экипажа. Восемь из них спасены и находятся в больницах.

12 августа, 08:38
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=2752107621488462&set=ecnf.100000677544399" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nick Korzhenevsky</a></p>

Фото © Facebook / Nick Korzhenevsky

Выживший в авиакатастрофе на Камчатке журналист, телеведущий, директор лаборатории "Сберданные" Николай Корженевский вышел на связь в соцсетях. Он рассказал, что с ним всё хорошо.

"Друзья, я в полном порядке. Мне очень повезло", — коротко написал он в "Фейсбуке".

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Напомним, утром 12 августа в экстренные службы поступило сообщение о падении вертолёта Ми-8 компании "Витязь-аэро" в Курильское озеро. На борту воздушного судна, двигавшегося по маршруту Николаевка — озеро Курильское — Ксудач — Ходутка, находилось 16 человек, включая ребёнка (13 туристов и три члена экипажа). Восемь из шестнадцати человек госпитализированы, остальные пока не найдены. По предварительным данным, причиной крушения стала ошибка пилотирования, а не отказ двигателя.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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