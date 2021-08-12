В Красноярском крае вынесли приговор по делу об убийстве и изнасиловании школьницы

В Красноярском крае суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве и изнасиловании 12-летней девочки. Как сообщает СК РФ, подозреваемый Родион Соловьёв и его несовершеннолетний соучастник признаны виновными.

"Приговором суда Соловьёву назначено наказание в виде 23 лет 20 дней лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год восемь месяцев, его несовершеннолетнему соучастнику — девять лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", — указали в ведомстве.

Отмечается, что суд также удовлетворил исковые требования потерпевших в размере 2,5 миллиона рублей к Соловьёву и на два миллиона рублей к его соучастнику. Оба злоумышленника полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном.