В Красноярском крае вынесли приговор по делу об убийстве и изнасиловании школьницы
Оба злоумышленника, среди которых есть несовершеннолетний, полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших.
Фото погибшей девочки © Соцсети
В Красноярском крае суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве и изнасиловании 12-летней девочки. Как сообщает СК РФ, подозреваемый Родион Соловьёв и его несовершеннолетний соучастник признаны виновными.
"Приговором суда Соловьёву назначено наказание в виде 23 лет 20 дней лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год восемь месяцев, его несовершеннолетнему соучастнику — девять лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", — указали в ведомстве.
Отмечается, что суд также удовлетворил исковые требования потерпевших в размере 2,5 миллиона рублей к Соловьёву и на два миллиона рублей к его соучастнику. Оба злоумышленника полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном.
Напомним, 1 июня 2020 года в лесу у деревни Нижняя Коя Шушенского района Красноярского края обнаружили тело 12-летней девочки, которая пропала 29 мая. Правоохранителям быстро удалось выйти на след преступников. Вскоре был задержан 19-летний местный житель Родион Соловьёв. В ходе допроса злоумышленник рассказал, что напал на девочку и душил её, пока та не потеряла сознание. После этого он и его 14-летний друг изнасиловали и убили жертву.
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