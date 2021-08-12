Шойгу: Ситуация 90-х в России не должна повториться
Министр обороны отметил, что с тех пор в стране произошли кардинальные изменения.
Фото © ТАСС / Алексей Ерешко / пресс-служба Минобороны РФ
В России не должна повториться тяжёлая политическая и экономическая ситуация 90-х годов прошлого века. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения.
"Дай бог, чтобы такое больше не повторилось. Для этого живём и работаем", — отметил он, отвечая на вопрос о побудительных мотивах возглавить список "Единой России".
Шойгу напомнил, что тогда страна находилась в тяжелейшей ситуации: доверие к власти падало, экономика стагнировала. Но с той поры всё кардинально поменялось. Кроме того, со стороны власти возросла ответственность как за уже сделанное, так и за реализацию запланированного.
"Кратно выросла ответственность. Помимо того, что мы хотим сделать, мы отвечаем и за то, что уже сделано", — добавил он.
А ранее Сергей Шойгу заявил, что основная опасность для любой страны — это не внешняя угроза, а внутренняя, связанная с разложением общества.
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