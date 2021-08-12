НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Шойгу: Ситуация 90-х в России не должна повториться

Министр обороны отметил, что с тех пор в стране произошли кардинальные изменения.

12 августа, 09:30
<p>Фото © ТАСС / Алексей Ерешко / пресс-служба Минобороны РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Ерешко / пресс-служба Минобороны РФ

В России не должна повториться тяжёлая политическая и экономическая ситуация 90-х годов прошлого века. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения.

"Дай бог, чтобы такое больше не повторилось. Для этого живём и работаем", — отметил он, отвечая на вопрос о побудительных мотивах возглавить список "Единой России".

Шойгу напомнил, что тогда страна находилась в тяжелейшей ситуации: доверие к власти падало, экономика стагнировала. Но с той поры всё кардинально поменялось. Кроме того, со стороны власти возросла ответственность как за уже сделанное, так и за реализацию запланированного.

Сибирская матрёшка : Почему идея Шойгу о строительстве новых городов станет мегапроектом будущего

Сибирская матрёшка : Почему идея Шойгу о строительстве новых городов станет мегапроектом будущего

"Кратно выросла ответственность. Помимо того, что мы хотим сделать, мы отвечаем и за то, что уже сделано", — добавил он.

А ранее Сергей Шойгу заявил, что основная опасность для любой страны — это не внешняя угроза, а внутренняя, связанная с разложением общества.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Значение для экономики страны огромно": Шойгу дал старт реконструкции восточной ветки БАМа

сегодня в 07:11

Прописали нары: Почему Навальному предъявили обвинение в создании НКО, посягающей на права граждан

сегодня в 09:56

Памфилова заявила, что видеонаблюдение на выборах критикуют лишь распространители фейков

сегодня в 10:09

В России предложили замораживать стоимость цветов перед 1 сентября

сегодня в 09:56

Полиция показала видео задержания беглецов из истринского ИВС

сегодня в 09:54

Новости партнеров

Layer 1