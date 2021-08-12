Шойгу: Ситуация 90-х в России не должна повториться

В России не должна повториться тяжёлая политическая и экономическая ситуация 90-х годов прошлого века. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения.

"Дай бог, чтобы такое больше не повторилось. Для этого живём и работаем", — отметил он, отвечая на вопрос о побудительных мотивах возглавить список "Единой России".

Шойгу напомнил, что тогда страна находилась в тяжелейшей ситуации: доверие к власти падало, экономика стагнировала. Но с той поры всё кардинально поменялось. Кроме того, со стороны власти возросла ответственность как за уже сделанное, так и за реализацию запланированного.

"Кратно выросла ответственность. Помимо того, что мы хотим сделать, мы отвечаем и за то, что уже сделано", — добавил он.