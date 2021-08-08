Сибирская матрёшка : Почему идея Шойгу о строительстве новых городов станет мегапроектом будущего В идее о строительстве городов в Сибири сошлось несколько важных аспектов: улучшение жизни в центре страны, запуск экономики, перекраивание транспортной логистики, но, похоже, военный — главный. 8 августа, 15:09 Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Развитие географического центра России, строительство пяти городов и перенос столицы в Сибирь, о которых заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе встречи с научной общественностью Сибирского отделения РАН, обсуждает сейчас вся страна. Подобный проект позволит не только улучшить жизнь людей, но и осуществить прорывное развитие как Северного региона, так и всей России, считают эксперты. Это новая глобальная цель, на полное осуществление которой потребуется не более десяти лет.

По словам министра, в Сибири необходимо построить три, а лучше пять крупных экономических и научно-промышленных центров с населением не менее 300–500 тыс. человек в каждом, напомнив про советский опыт реализации глобальных проектов – Красноярскую и Саяно-Шушенскую ГЭС, Байкало-Амурскую магистраль. Вокруг создаваемых городов будут сформированы профильные кластеры опережающего развития: стройматериалы и лес, медь и электроника, нефть и газ, переработка алюминия и многие другие.

— Инициатива лидера списка "Единой России" — это совершенно точно сформулированный ответ на запрос граждан, которые ждут развития не только столичных регионов, но и всей страны, — считает директор Центра регионального развития Константин Комков. — Мощный стимул и для высшего, и для среднего образования, малого бизнеса, строительного, транспортного и множества других секторов позволит создать синергетический эффект, что скажется и на комфорте городской среды. В дальнейшем на базе этих регионов можно будет создать профильные кластеры опережающего развития. Развитие Сибири позволит переориентировать и финансовые, и промышленные потоки, поэтому логично, что в итоге центром страны сможет стать Сибирь.

По его мнению, хотя сейчас цифры и требуют детальной проработки, уже понятно, что таким образом будет создано не менее 250 тысяч рабочих мест, а новые производства смогут приносить стране около 2 трлн рублей в год. Соответственно, налоговые сборы оцениваются в четверть трлн в год. Плюс всё это благоприятно скажется на развитии экономики Сибири — объём валового регионального продукта вырастет на 30%.

Саяно-Шушенская ГЭС. Фото © ТАСС / Красильников Станислав

— Огромные природные ресурсы нашей страны расположены в Сибири, и такие планы развития строились еще в советское время. Соответственно, когда вновь поднимается вопрос развития транспортных коридоров, связанных с БАМом и Арктикой, то необходимо выстраивать новую логистику доставки товаров из Азии в Европу. И вполне справедливо вернуться к идее, если не возрождения советских строек, то аналогичных больших проектов, — считает политолог Марат Баширов. — Сергей Шойгу предлагает строить по современным принципам, а не перестраивать то, что было. Создавать кластеры тематическими, деля их по специализации, например, на инновации, IT, образование. Такие прорывные центры предоставят возможность пространственного развития.

Создание подобных центров политолог относит к экономике первого типа. По оценке специалистов, строительство таких городов может сгененрировать более 2 трлн рублей доходов. Соответственно, запустит и процесс миграции. Если будут строиться города под новым управлением, то туда поедут люди с других регионов.

– Сейчас, например, идет программа по заселению Дальнего Востока «Дальневосточный гектар», но мы не говорим, где люди, уехавшие туда, будут работать. А здесь совершенно понятно, что Шойгу предлагает строить новые заводы, и не просто дороги, а новые города. Там будут и рабочие места, и образование, и жилье. Все это будет доступно с точки зрения транспорта. Особый акцент буде сделан на железных дорогах и авиасообщении. Предусматривается создание 25 крупных объектов транспортной инфраструктуры, куда войдут не только железнодорожные ветки и аэропорты, но и морское сообщение, автомобильные дороги, трубопроводы, – сказал Баширов.

Почему планом Шойгу будет гордиться страна

Экономический кризис, накрывший весь мир после начала пандемии коронавируса, не позволяет странам быстро оправиться от потерь. Правительства сосредоточены на выходе из сложившейся ситуации. Однако именно такие проекты могут создать равные возможности для самореализации российских граждан вне зависимости от места проживания, что соответствует и указам президента.

– Новые города будут центрами кристаллизации экономики подобных территорий. Что касается объединения общества, его мобилизации, то тут необходимо наличие достаточно крупных целей. Наверное, строительство некоторого количества новых городов (новых не просто по географическому положению, а по уровню технологий производства-развития) – это одна из таких целей, возможно не единственная, но вполне достойная. Ведь для того, чтобы повести людей вперед – нужно объяснить им, куда мы идем. Эти города даже не цель, а указатель к цели, – считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Самым близким аналогичным примером советской истории является знаменитый комсомольский прорыв – строительство БАМа. Но и в новейшей истории России есть точки взлета социального оптимизма. Достаточно вспомнить такие национальные подъемы, как возвращение Крыма, проведение Олимпиады в Сочи и Чемпионата Мира по футболу по всей России.

– Масштаб проекта Сергея Шойгу попадает в имперские настроения людей, потому что мы с советских времен привыкли к чему-то большому. Каждая такая тема встречает всеобщее одобрение. Заявление от имени министра обороны – не популистский разговор, а проект с продолжением, в рамках единого плана национальных проектов. Конечно, это будет соответствовать ожиданиям людей в регионах, которые хотят оставаться у себя на родине и добиваться целей, – отметил политолог Михаил Ковалев. – Русские люди приверженцы традиции, нам свойственна любовь ко всему большому, и мы вдохновляемся от глобальных целей. И, конечно, строительство новых больших городов – это то, что захватывает общество и влияет не только на экономику, но и на уровень социального оптимизма.

Эксперт отметил, что современные технологии, которые Россия уже отработала и в ходе Олимпиады, и при строительстве Крымского моста, показывают, что многие цели достижимы и для этого у государства есть деньги. Поэтому любая цель реализуема, для нее важна политическая воля. «Очевидно, что она есть, раз об этом заявляет Шойгу, как и ресурсы, социальное одобрение, поэтому никаких объективных препятствий не существует», - считает Ковалев. По его словам, сложность не является препятствием.

– Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу слов на ветер не бросает. Все, что он говорит, выверенные вещи. У него огромный опыт больших проектов, если вспомнить работу в МЧС и восстановление армии, – полагает политолог Анна Федорова. – Такой проект важен всей стране – это вдохновляющая идея, которая может улучшить морально-психологический климат после пандемического упадка – людям нужны большие проекты, гарантирующие применение их опыта и достойную жизнь.

Военный аспект

Границы между усилением обороны и развитием технологий уже почти не существуют. Исторически заказчиком первых технологий, кстати, как и в США, является армия, отметил Дмитрий Журавлев. По его словам, поэтому вполне логично, что даже будучи министром обороны, а не только политическим деятелем, Шойгу думает о развитии новых технологических центров. Кроме того, развитие Сибири – это еще и военная задача.

Дмитрий Журавлев напомнил, что "самое длительное время подлета ракет – до Сибири" и полагает, что Шойгу не случайно "намекал на советский опыт". Почему вообще появился вопрос о возможном переносе столицы в Новосибирск или куда-то в глубь страны? По мнению эксперта, потому, что "атаковать нас американцы с наименьшей эффективностью могли только в этом регионе". — И с точки зрения обороны – это довольно связанные вопросы, — заключил эксперт.

Авторы Елена Ладилова