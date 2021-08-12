В "Роскачестве" назвали опасной каждую вторую школьную рубашку

Каждая вторая школьная рубашка для мальчиков не соответствует стандартам качества. Об этом говорится в исследовании "Роскачества" на сайте ведомства.

Отмечается, что в исследовании приняло участие 35 торговых марок, среди которых Marks & Spencer, O`Stin, Gulliver, Zara, Finn Flare, "Перемена" и "Старт". Эксперты проверили рубашки на безопасность, качество и достоверность маркировки.

Так, в результате исследования большая часть сорочек оказалась небезопасна для здоровья. Ткань почти каждой второй рубашки не позволяет дышать коже ребёнка и не впитывает влагу. Кроме того, независимо от того, присутствует в составе хлопок или синтетика, изделия быстро теряют опрятный внешний вид — легко протираются, рвутся и покрываются катышками.

В результате исследования к 15 рубашкам, у которых по факту в составе оказалось от 66 до 100% хлопка, замечаний нет. Но однозначно говорить, что хлопок лучше, нельзя, уточняется в ведомстве, так как информация на этикетках не всегда правдивая. Например, у восьми товаров указанный состав не соответствовал реальному.

"Антипримером стал производитель Fashion Leader — он заявлял 80% хлопка, а ткань сорочки оказалась на 100% из полиэстера", — отмечается в исследовании.

По результатам теста полное соответствие требованиям законодательства и опережающим стандартам "Роскачества" показали школьные рубашки только двух торговых марок — Zara и Van Cliff Junior.