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В "Роскачестве" назвали опасной каждую вторую школьную рубашку

Так, ткань большинства сорочек не позволяет дышать коже ребёнка и не впитывает влагу. Кроме того, изделия быстро теряют опрятный внешний вид.

12 августа, 09:31
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Каждая вторая школьная рубашка для мальчиков не соответствует стандартам качества. Об этом говорится в исследовании "Роскачества" на сайте ведомства.

Отмечается, что в исследовании приняло участие 35 торговых марок, среди которых Marks & Spencer, O`Stin, Gulliver, Zara, Finn Flare, "Перемена" и "Старт". Эксперты проверили рубашки на безопасность, качество и достоверность маркировки.

Специалисты "Роскачества" нашли кишечную палочку в кефире

Специалисты "Роскачества" нашли кишечную палочку в кефире

Так, в результате исследования большая часть сорочек оказалась небезопасна для здоровья. Ткань почти каждой второй рубашки не позволяет дышать коже ребёнка и не впитывает влагу. Кроме того, независимо от того, присутствует в составе хлопок или синтетика, изделия быстро теряют опрятный внешний вид — легко протираются, рвутся и покрываются катышками.

В результате исследования к 15 рубашкам, у которых по факту в составе оказалось от 66 до 100% хлопка, замечаний нет. Но однозначно говорить, что хлопок лучше, нельзя, уточняется в ведомстве, так как информация на этикетках не всегда правдивая. Например, у восьми товаров указанный состав не соответствовал реальному.

Стало известно, во сколько обойдётся собрать ребёнка в школу

Стало известно, во сколько обойдётся собрать ребёнка в школу

"Антипримером стал производитель Fashion Leader — он заявлял 80% хлопка, а ткань сорочки оказалась на 100% из полиэстера", — отмечается в исследовании.

По результатам теста полное соответствие требованиям законодательства и опережающим стандартам "Роскачества" показали школьные рубашки только двух торговых марок — Zara и Van Cliff Junior.

Ранее "Роскачество" обнаружило токсичное вещество в женском нижнем белье популярного бренда. При этом одежда сразу девяти производителей, включая трёх российских, полностью соответствует законодательству страны.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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