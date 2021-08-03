Стало известно, во сколько обойдётся собрать ребёнка в школу

В июле 2021 года минимальная стоимость набора для подготовки ребёнка к школе снизилась на 15–20% и составляет в среднем порядка 2000 рублей. Об этом сообщают представители Wildberries, Ozon и "Сбермегамаркета".

"В эту сумму вошли универсальный комплект школьной формы и обуви, рюкзак и канцелярские товары. По сравнению с прошлым годом минимальная стоимость комплекта к новому учебному году снизилась на 15% благодаря активному переходу производителей и продавцов в онлайн-сегмент", — пишет ТАСС со ссылкой на аналитиков Wildberries.

В компании Ozon уточнили, что продажи канцтоваров в июле выросли в 3,3 раза в годовом сопоставлении. Спрос на рюкзаки и ранцы увеличился в 2,8 раза, а школьной формы — в 4,5 раза. При том, что минимальный набор стоит 2000 рублей, средний чек составляет 5000 рублей.

На "Сбермегамаркете" же отметили, что в базовом наборе школьника имеются: жилет (минимальная цена — 499 руб.), брюки или юбка (599 руб.), рубашка или блузка (299 руб.), полуботинки или туфли (199 руб.), рюкзак (210 руб.), ручка (3 руб.), набор карандашей (35 руб.), пенал (60 руб.), тетрадь (10 руб.), ластик (3 руб.), дневник (33 руб.) и линейка (19 руб.).