Аэропорт Якутска приостановил взлёт и посадку самолётов из-за дыма от лесных пожаров

Международный аэропорт Якутска временно приостановил взлёт и посадку самолётов в связи с плохой видимостью из-за дыма от лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани на странице в "Инстаграме".

"Метеорологическая видимость составляет 150 метров, что не позволяет воздушным судам производить взлёт и посадку", — говорится в сообщении, при этом позже было отмечено, что видимость улучшилась до 450 метров.

В пресс-службе также отметили, что за текущие сутки было выполнено 24 рейса, из них 14 отправились по центральному расписанию. На данный момент в аэропорту задержано 18 рейсов, рейс Новосибирск — Якутск был перенаправлен в запасной аэропорт города Мирный.