Аэропорт Якутска приостановил взлёт и посадку самолётов из-за дыма от лесных пожаров
На данный момент в воздушной гавани задержано 18 рейсов, ещё один был перенаправлен в запасной аэропорт города Мирный.
Фото © Instagram / yakutsk_airport
Международный аэропорт Якутска временно приостановил взлёт и посадку самолётов в связи с плохой видимостью из-за дыма от лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани на странице в "Инстаграме".
"Метеорологическая видимость составляет 150 метров, что не позволяет воздушным судам производить взлёт и посадку", — говорится в сообщении, при этом позже было отмечено, что видимость улучшилась до 450 метров.
В пресс-службе также отметили, что за текущие сутки было выполнено 24 рейса, из них 14 отправились по центральному расписанию. На данный момент в аэропорту задержано 18 рейсов, рейс Новосибирск — Якутск был перенаправлен в запасной аэропорт города Мирный.
Напомним, что в Якутии не утихают масштабные лесные пожары. 7 августа из-за сильного ветра огонь добрался до села Бясь-Кюёль. К вечеру пожар удалось локализовать, огнеборцы спасли в общей сложности 225 домов, при этом сгорело более 30 строений. Затем огонь пришёл ещё к двум сёлам — Харыялах и Фрунзе — в Намском районе, там провели эвакуацию населения. В регионе был введён режим ЧС из-за перехода лесных пожаров на населённые пункты.
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