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Якутская шаманка отпугнула лесные пожары от своего логова, которое единственное уцелело в селе

Теперь в соцсетях пользователи ломают голову над тем, спасли постройку потусторонние силы или счастливый случай.

11 августа, 15:56

Фото © forum.ykt.ru

Уже некоторое время по всей Якутии горят леса, создавая такую катастрофу, что впору обращаться ко всем спасателям — даже сверхъестественным. Это, по крайней мере, помогло шаманке и целительнице Зое Дурановой из села Бясь-Кюёль в Горном районе. Её дом — единственное, что выстояло при пожаре и осталось в полной сохранности, пишет krsk.kp.ru.

Видео © TikTok / azzimood

Местные жители, которые ночью в панике пытались спастись от огня, перекинувшегося с леса на жилые дома, утверждают, что из дома удаганки (так в Якутии называют шаманок) вырывались вихри, которые отгоняли напасть трижды. Сама же бабушка Зоя уверяет, что никаких особенных ритуалов не проводила, просто сверху за ней, видимо, кто-то присматривает.

Фото © forum.ykt.ru

Фото © forum.ykt.ru

И есть за что: удаганка уже больше 30 лет лечит людей и стремится всем помогать. Местные жители отзываются о ней только положительно. Свой дар бабушка передала по наследству и сыну Максиму, который принял участие в седьмом сезоне "Битвы экстрасенсов". Однако Зоя не считает, что обладает какими-то особыми силами.

Фото © газета "Якутия"

Фото © газета "Якутия"

Дар у меня есть — помогать людям, такой родилась. Многих вылечила. Меня называют ясновидящей, удаганкой. Но думаю, я, простая женщина, помогаю своему народу. Я стараюсь не ради себя, а для людей, народа Республики Саха. <...> Я делаю всё, чтобы начались ливни, погасили огонь. Вызываю дождь, прошу о нём небеса

Зоя Дуранова

Однако не все верят в защиту высших сил. Некоторые пользователи Сети решили, что дом шаманки уцелел, потому что находился в отдалении от остальных построек. К тому же сруб был выполнен из сырых материалов, в которых, скорее всего, хватило влаги, чтобы противостоять огню.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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