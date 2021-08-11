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Тиктокер разоблачил самый страшный мост в мире, по которому машины взбираются как по отвесной стене

Оказалось, что во всём виновата оптическая иллюзия и это японское сооружение мало чем отличается от других.

11 августа, 07:42

В Сети можно встретить немало жутких фото моста Эшима Охаси, что находится в японской префектуре Тоттори. Он соединяет города Мацуэ и Сакаиминато и проходит над озером Накауми. Высота его достигает 44,7 метра, и под ним спокойно могут ходить суда, пишет Lad Bible.

Фото © Twitter / Dante

Фото © Twitter / Dante

Строение, безусловно, полезное, но очень страшное, ведь на снимках оно выглядит как неприступная скала, по которой еле взбираются крошечные машинки. Однако тиктокер hecticnick объяснил подписчикам, что всё не так страшно, как кажется. Во всём виновата оптическая иллюзия, которая обманывает многих.

Фото © Twitter / Dante и Flickr / mstk east

Фото © Twitter / Dante и Flickr / mstk east

Стоит подойти к мосту поближе, как становится понятно, что на самом деле он не такой отвесный и транспорт на него заезжает с лёгкостью. Ролик парня со снимками моста Эшима Охаси набрал больше десяти с половиной миллионов просмотров, а в комментариях пользователи поражались коварством сооружения.

Фото © Twitter / Dante

Фото © Twitter / Dante

Мост выглядит как американские горки, только с машинками

Carlie24050

А представьте, как на велосипеде скатиться вниз — уиииии!..

Ghostwalkerlt

Не дорога, а кошмар начинающего водителя...

Cr.56.amax

Страшно красивое видео сняли в Берлине, когда молния ударила в телебашню высотой 368 м

Страшно красивое видео сняли в Берлине, когда молния ударила в телебашню высотой 368 м

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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