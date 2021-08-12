Ветеран "Альфы" оценил шансы поймать главаря беглецов из ИВС в Истре Мавриди
Он отметил, что силовики должны ждать, когда преступник совершит какую-либо ошибку, которая позволит напасть на его след. В ином случае будет сложно нарушить тщательно спланированный план сбежавшего.
Александр Мавриди. Фото © СК РФ
Предполагаемый убийца колбасного короля Александр Мавриди, который сбежал из изолятора в Истре вместе с ещё четырьмя заключёнными, может скрываться на территории недружественных государств и сделать пластику, чтобы не быть обнаруженным. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился подполковник ФСБ в отставке, вице-президент международной антитеррористической ассоциации "Альфа" Алексей Филатов.
"Во-первых, это необычный человек, с серьёзным прошлым, с большим опытом различных оперативных мероприятий. Исходя из того, что побег был тщательно спланирован и подготовлен, пути обхода и средства доставки были готовы, место, где он сейчас находится, вероятнее всего, тоже было подготовлено. То есть существует некий план. Я думаю, что какие бы вознаграждения ни объявляли силовики, с большой долей вероятности ему удастся скрыться", — отметил Филатов.
По словам эксперта, злоумышленник находится там, "где его окружают только его соратники". При этом он не контактирует с другими людьми. Кроме того, как отметил Филатов, дублирующие документы, с помощью которых предполагаемый убийца колбасного короля может покинуть зону активного поиска, могли быть готовы заранее. Однако при должном желании и профессиональной работе имеется вероятность того, что силовики смогут отследить Мавриди, подчеркнул подполковник ФСБ в отставке.
"Я думаю, что если он не будет делать ошибок, то силовикам не за что будет зацепиться. Ему и так дадут максимальный срок, ему терять особо и нечего было. Он рисковал, понимая, что, наверное, он из зоны уже не выйдет никогда, поэтому и пошёл на преступление — побег", — заявил Филатов.
Напомним, дерзкий побег произошёл 6 августа. Беглецов было пятеро, среди них — Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве колбасного короля бизнесмена Владимира Маругова. Поздно ночью сокамерники смогли выбить кормушку — окно для передачи пищи — и снять замки. СК считает, что для этого они использовали гаечный ключ. Возбуждены два уголовных дела — о превышении должностных полномочий сотрудниками ИВС и по факту побега. МВД объявило награду в размере одного миллиона рублей за информацию, которая поможет поймать Мавриди.
Комментариев: 0