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Ветеран "Альфы" оценил шансы поймать главаря беглецов из ИВС в Истре Мавриди

Он отметил, что силовики должны ждать, когда преступник совершит какую-либо ошибку, которая позволит напасть на его след. В ином случае будет сложно нарушить тщательно спланированный план сбежавшего.

12 августа, 13:09
<p>Александр Мавриди. Фото © СК РФ</p>

Александр Мавриди. Фото © СК РФ

Предполагаемый убийца колбасного короля Александр Мавриди, который сбежал из изолятора в Истре вместе с ещё четырьмя заключёнными, может скрываться на территории недружественных государств и сделать пластику, чтобы не быть обнаруженным. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился подполковник ФСБ в отставке, вице-президент международной антитеррористической ассоциации "Альфа" Алексей Филатов.

"Во-первых, это необычный человек, с серьёзным прошлым, с большим опытом различных оперативных мероприятий. Исходя из того, что побег был тщательно спланирован и подготовлен, пути обхода и средства доставки были готовы, место, где он сейчас находится, вероятнее всего, тоже было подготовлено. То есть существует некий план. Я думаю, что какие бы вознаграждения ни объявляли силовики, с большой долей вероятности ему удастся скрыться", — отметил Филатов.

Полиция показала видео задержания беглецов из истринского ИВС

Полиция показала видео задержания беглецов из истринского ИВС

По словам эксперта, злоумышленник находится там, "где его окружают только его соратники". При этом он не контактирует с другими людьми. Кроме того, как отметил Филатов, дублирующие документы, с помощью которых предполагаемый убийца колбасного короля может покинуть зону активного поиска, могли быть готовы заранее. Однако при должном желании и профессиональной работе имеется вероятность того, что силовики смогут отследить Мавриди, подчеркнул подполковник ФСБ в отставке.

"Я думаю, что если он не будет делать ошибок, то силовикам не за что будет зацепиться. Ему и так дадут максимальный срок, ему терять особо и нечего было. Он рисковал, понимая, что, наверное, он из зоны уже не выйдет никогда, поэтому и пошёл на преступление — побег", — заявил Филатов.

Третий участник побега из изолятора в подмосковной Истре сдался полиции

Третий участник побега из изолятора в подмосковной Истре сдался полиции

Напомним, дерзкий побег произошёл 6 августа. Беглецов было пятеро, среди них — Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве колбасного короля бизнесмена Владимира Маругова. Поздно ночью сокамерники смогли выбить кормушку — окно для передачи пищи — и снять замки. СК считает, что для этого они использовали гаечный ключ. Возбуждены два уголовных дела — о превышении должностных полномочий сотрудниками ИВС и по факту побега. МВД объявило награду в размере одного миллиона рублей за информацию, которая поможет поймать Мавриди.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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