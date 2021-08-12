Ветеран "Альфы" оценил шансы поймать главаря беглецов из ИВС в Истре Мавриди

Предполагаемый убийца колбасного короля Александр Мавриди, который сбежал из изолятора в Истре вместе с ещё четырьмя заключёнными, может скрываться на территории недружественных государств и сделать пластику, чтобы не быть обнаруженным. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился подполковник ФСБ в отставке, вице-президент международной антитеррористической ассоциации "Альфа" Алексей Филатов.

"Во-первых, это необычный человек, с серьёзным прошлым, с большим опытом различных оперативных мероприятий. Исходя из того, что побег был тщательно спланирован и подготовлен, пути обхода и средства доставки были готовы, место, где он сейчас находится, вероятнее всего, тоже было подготовлено. То есть существует некий план. Я думаю, что какие бы вознаграждения ни объявляли силовики, с большой долей вероятности ему удастся скрыться", — отметил Филатов.

По словам эксперта, злоумышленник находится там, "где его окружают только его соратники". При этом он не контактирует с другими людьми. Кроме того, как отметил Филатов, дублирующие документы, с помощью которых предполагаемый убийца колбасного короля может покинуть зону активного поиска, могли быть готовы заранее. Однако при должном желании и профессиональной работе имеется вероятность того, что силовики смогут отследить Мавриди, подчеркнул подполковник ФСБ в отставке.