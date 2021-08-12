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Полиция показала видео задержания беглецов из истринского ИВС

Правоохранители нашли троих из пятерых сбежавших арестантов, при этом один из них сдался сам.

12 августа, 09:54

Полицейские показали видео спецоперации по задержанию участников побега из ИВС в Истре. Ранее на съёмной квартире в Подольске оперативники накрыли Ивана Цуркану и Дениса Грозаву. Третий же беглец явился в полицию сам. Двое остаются в розыске.

На кадрах допроса один из беглецов — Цуркану — шутит, спрашивая, улыбаться ему или нет. Второй — Грозаву — заявляет, что его задержали "дома в Подольске".

СК: Дежурные в истринской ИВС до побега арестантов выключили камеры и открыли "кормушки"

СК: Дежурные в истринской ИВС до побега арестантов выключили камеры и открыли "кормушки"

Напомним, 6 августа пятеро заключённых совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Лайф выяснил имена беглецов — это Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану и Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве колбасного короля бизнесмена Владимира Маругова.

Лайф воссоздал хронологию их побега: по данным нашего источника, поздно ночью они смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. СК считает, что для этого они использовали гаечный ключ. В 2:45 беглецы пешком направились в сторону местной железнодорожной станции, по пути они попали на уличные камеры.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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