Полиция показала видео задержания беглецов из истринского ИВС

Полицейские показали видео спецоперации по задержанию участников побега из ИВС в Истре. Ранее на съёмной квартире в Подольске оперативники накрыли Ивана Цуркану и Дениса Грозаву. Третий же беглец явился в полицию сам. Двое остаются в розыске.