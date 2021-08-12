Полиция показала видео задержания беглецов из истринского ИВС
Правоохранители нашли троих из пятерых сбежавших арестантов, при этом один из них сдался сам.
Полицейские показали видео спецоперации по задержанию участников побега из ИВС в Истре. Ранее на съёмной квартире в Подольске оперативники накрыли Ивана Цуркану и Дениса Грозаву. Третий же беглец явился в полицию сам. Двое остаются в розыске.
На кадрах допроса один из беглецов — Цуркану — шутит, спрашивая, улыбаться ему или нет. Второй — Грозаву — заявляет, что его задержали "дома в Подольске".
Напомним, 6 августа пятеро заключённых совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Лайф выяснил имена беглецов — это Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану и Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве колбасного короля бизнесмена Владимира Маругова.
Лайф воссоздал хронологию их побега: по данным нашего источника, поздно ночью они смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. СК считает, что для этого они использовали гаечный ключ. В 2:45 беглецы пешком направились в сторону местной железнодорожной станции, по пути они попали на уличные камеры.
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