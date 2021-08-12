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ЦСКА может вновь отправить Гайча в аренду в Италию

Вторую часть прошлого сезона нападающий провёл в "Беневенто", отметившись голом в ворота "Ювентуса".

12 августа, 13:39
<p>Фото © ПФК ЦСКА</p>

Фото © ПФК ЦСКА

Футболист ЦСКА Адольфо Гайч может вновь отправиться в аренду в итальянскую Серию А. Об этом передаёт Eurostavka.

Сообщается, что в услугах аргентинского нападающего, который недавно получил итальянский паспорт, заинтересован "Дженоа". Клуб из Генуи рассчитывает арендовать футболиста до конца сезона с опцией выкупа прав на игрока.

В составе "Дженоа" Гайч может заменить узбекского нападающего Эльдора Шомуродова. Бывший лидер атак "Ростова" в ходе нынешнего межсезонья перешёл в "Рому".

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Гайч стал игроком ЦСКА в августе 2020 года. В составе армейского клуба он провёл 18 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Вторую часть прошлого сезона форвард провёл в итальянском "Беневенто", отметившись голом в ворота туринского "Ювентуса".

В июле Гайч в составе сборной Аргентины выступал на Олимпиаде в Токио. Команда не смогла выйти в четвертьфинал, заняв третье место в своей группе.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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