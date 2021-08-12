ЦСКА может вновь отправить Гайча в аренду в Италию

Во второй половине прошлого сезона форвард играл за «Беневенто» и забил «Ювентусу».

Футболист ЦСКА Адольфо Гайч может вновь отправиться в аренду в итальянскую Серию А. Об этом передаёт Eurostavka.

Сообщается, что в услугах аргентинского нападающего, который недавно получил итальянский паспорт, заинтересован "Дженоа". Клуб из Генуи рассчитывает арендовать футболиста до конца сезона с опцией выкупа прав на игрока.

В составе "Дженоа" Гайч может заменить узбекского нападающего Эльдора Шомуродова. Бывший лидер атак "Ростова" в ходе нынешнего межсезонья перешёл в "Рому".

Гайч стал игроком ЦСКА в августе 2020 года. В составе армейского клуба он провёл 18 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Вторую часть прошлого сезона форвард провёл в итальянском "Беневенто", отметившись голом в ворота туринского "Ювентуса".