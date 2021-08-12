Синоптики опровергли сообщения о тропическом тайфуне в Краснодарском крае
Однако в регионе действует достаточно активный циклон. Власти призвали местных жителей продумать план эвакуации и запастись едой.
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Синоптики не подтвердили сообщения о том, что на Краснодарский край надвигается первый в истории метеонаблюдений тропический тайфун. Как отметил начальник отдела мониторинга и прогнозирования регионального ГКУ "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник в беседе с "АиФ", на Чёрном море уже действует достаточно активный циклон.
"В настоящее время он проходит стадию максимального развития плюс ко всему расширяется по площади и будет сдвигаться ближе к континентальной части побережья края с захватом части территории региона. В первую очередь это чревато тем, что возможно увеличение кратности количества выпадающих осадков и всех опасных вытекающих последствий", — рассказал синоптик.
Кроме того, на территории Черноморского побережья действует штормовое предупреждение из-за возможных смерчей над морем. По словам Колесника, август является "смерчеопасным", что стало ясно по недавнему воздушному вихрю, который прошёлся по территории в районе Широкой балки. И повторение этого явления вполне возможно, но информацию по этому поводу затруднительно комментировать, отметил синоптик.
Сообщается, что площадь циклона в Краснодарском крае будет увеличиваться. Кроме того, ведётся постоянная консультация муниципальных спасательных служб, ситуация полностью находится под вниманием властей. Глава регионального муниципального образования Сергей Лесь предупредил односельчан в своём инстаграме о надвигающихся сильных ливнях с 13 по 14 августа. Жители должны собрать необходимые вещи и документы, запастись техникой, водой и едой, а также продумать пути эвакуации.
Ранее Лайф рассказывал, что в Краснодарском крае мощный смерч налетел на пляж под Новороссийском и оставил местные кафе без крыш и окон. Между тем в самом городе шторм повалил деревья, часть которых заблокировала движение автомобилей и общественного транспорта.
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