Синоптики опровергли сообщения о тропическом тайфуне в Краснодарском крае

Синоптики не подтвердили сообщения о том, что на Краснодарский край надвигается первый в истории метеонаблюдений тропический тайфун. Как отметил начальник отдела мониторинга и прогнозирования регионального ГКУ "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник в беседе с "АиФ", на Чёрном море уже действует достаточно активный циклон.

"В настоящее время он проходит стадию максимального развития плюс ко всему расширяется по площади и будет сдвигаться ближе к континентальной части побережья края с захватом части территории региона. В первую очередь это чревато тем, что возможно увеличение кратности количества выпадающих осадков и всех опасных вытекающих последствий", — рассказал синоптик.

Кроме того, на территории Черноморского побережья действует штормовое предупреждение из-за возможных смерчей над морем. По словам Колесника, август является "смерчеопасным", что стало ясно по недавнему воздушному вихрю, который прошёлся по территории в районе Широкой балки. И повторение этого явления вполне возможно, но информацию по этому поводу затруднительно комментировать, отметил синоптик.